Inflación ascendió a 9.8% en agosto

íNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

Aunque la economía se ha desacelerado, el encarecimiento del costo de la vida en Panamá sigue acelerándose. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado ayer por la Contraloría, la inflación se ubicó en 9.8% al cierre de agosto.

Tanto en julio como en junio, la tasa de variación de los precios había sido 9.6%.

El incremento de precios ha sido principalmente motivado por las alzas de dos segmentos: “Transporte y combustibles” y “Alimentos y bebidas”, que subieron 15.9% y 15.2% en los últimos 12 meses, respectivamente, precisó la Contraloría.

La firma de consultoría y análisis económico Indesa, la agencia calificadora de riesgo Equilibrium y el Colegio de Economistas de Panamá estiman que la inflación al cierre de este año oscilará entre 8% y 10%.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por su parte, estima que la inflación de este año se ubicará en torno al 7.2%.

“Creemos que va a ser unos tres puntos porcentuales mayor que la de 2007, que fue de 4.2%”, precisó el titular del MEF, Héctor Alexander.

En cualquiera de estos casos, sería el nivel inflacionario más alto de los últimos 27 años.

“El impulso que lleva la economía continuará brindando excelentes oportunidades; sin embargo, la inflación y las posibles medidas que puedan atentar contra la libre empresa pueden crear incertidumbre y desconfianza”, opina el financista Domingo Latorraca.

El problema inflacionario que vive Panamá no escapa de la tendencia mundial. Todos los países están experimentando alzas de precios superiores a sus promedios históricos, y la mayoría de los gobiernos está tomando medidas para enfrentar el problema. Como Panamá no tiene banco central, no puede aplicar una política monetaria para hacerle frente, solo medidas fiscales.

El Banco Mundial estima que el promedio de inflación mundial se ubicará este año en 3.4%; y el de América Latina, en 7%.