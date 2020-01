Inquietud por activos opacos en bancos europeos

Ocho años después de la crisis financiera, los principales bancos de inversión de Europa poseen activos ilíquidos por un importe que supera la mitad del patrimonio de sus accionistas en conjunto, lo que agrava las preocupaciones en cuanto al capital.

Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG y Barclays Plc dicen que sus títulos más difíciles de valorar –conocidos como activos de nivel 3– llegaron a $102,500 millones a fines de junio. Estos incluyen inversiones que ganaron notoriedad en la crisis financiera, desde derivados crediticios personalizados a bonos con garantía hipotecaria.

“El volumen de los activos de nivel 3 es fundamental para los niveles de capital de los bancos”, dijo Simon Chester, quien ayuda a administrar $39,000 millones en títulos de renta fija en American Century Investment Management en Londres. “Podría ser problemático si hubiera un error significativo o un mal cálculo con valoraciones equivocadas”.

Aunque estos activos no representan el único dolor de cabeza para los bancos de inversión más grandes de Europa, tales valores siguen creando persistentes dudas sobre su solidez.

Las firmas continúan pagando multas y resolviendo demandas, comúnmente por conducta indebida relativa a excesos desde antes de la crisis financiera.

Los ingresos por negociación son cada vez menores, en tanto las tasas de interés negativas están comprimiendo los márgenes crediticios y la rentabilidad de las inversiones.‘

Mayor progreso

“Me gustaría ver un mayor progreso en la contracción de sus valores y derivados más complejos” dijo Olaf Struckmeier, quien ayuda a administrar 268,500 millones de euros ($304,000 millones) en Union Investment en Fráncfort. “No ayuda tener esto pesando sobre sus cabezas”. Los bancos dividen los valores en tres categorías: nivel 1 para aquellos con precios transparentes, como las acciones; nivel 2 para activos con algunos datos externos disponibles, incluyendo derivados extrabursátiles como las permutas de tasas de interés, y nivel 3 para los que no tienen liquidez.

Los bancos los valoran utilizando sus propios modelos basados en datos históricos e hipótesis de riesgos. Deutsche Bank, Credit Suisse y Barclays han reducido sus tenencias de nivel 3 en un 62%, en promedio, desde fines de 2008, en comparación con una reducción promedio de 76% en los cinco mayores bancos de inversión de Estados Unidos: JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Morgan Stanley-