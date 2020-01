Inspectores de la FDA investigan salmonela

SALUD. ATENCIóN EN FLORIDA Y MéXICO.

Inspectores de la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) concentran ahora su atención en granjas en Florida y México, tras el surgimiento de nuevas pistas sobre el posible origen de la contaminación de tomates con salmonela, la cual ha dejado a 552 personas enfermas.

La FDA no informó en qué lugares de Florida y México se concentra ahora la investigación. Pero las autoridades enfatizaron que las pistas no implicarán que una granja en particular será culpable del brote.

Los investigadores pondrán especial atención en las grandes plantas empacadoras y en los almacenes de distribución. La dimensión de esos centros explicaría el que los tomates de esas granjas hayan sido tantos como para causar lo que parece ser el mayor brote de salmonela provocada por este producto agrícola en la historia del país.

“Esto no significa de manera concluyente que la contaminación ocurrió en una granja de México o de Florida”, dijo David Acheson, jefe de seguridad alimentaria de la FDA. “No sólo inspeccionamos las granjas, sino toda la cadena de distribución”.

El surgimiento de nuevos casos confirmados elevó el viernes pasado a 552 el número de enfermos en 32 estados, con lo que el brote impuso un récord. En 2004, hubo tres brotes distintos de salmonela vinculada con tomates, que infectaron a 561 personas. El mayor brote de esos dos provocó 429 infecciones.

La mayoría de los casos nuevos reportados el viernes correspondió a personas que enfermaron en abril o mayo, pero que apenas se sometieron a análisis para probar que tenían la variante de la salmonela que se presenta en este brote. Pero la víctima más reciente enfermó el 10 de junio, lo que significa que el brote no habría concluido.

Texas parece el corazón del problema. El número de casos confirmados a comienzos de la semana, de 131, se duplicó el viernes a 265. “Estos 552 casos podrían representar en realidad miles de enfermos en Estados Unidos”, advirtió el doctor Ian Williams, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Investigaciones anteriores muestran que por cada caso de salmonela reportado al Gobierno, 30 personas o más enferman sin consultar a un médico y sin someterse a análisis, destacó Williams.

Sobre el origen del problema, podría resultar imposible ubicar la fuente definitiva de los tomates contaminados, advirtió el miércoles Acheson.

La FDA ha dicho que partes de México y Florida son las fuentes más probables del problema.