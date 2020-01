Investigan a directivos de Royal Dutch/Shell

NUEVA YORK, Estados Unidos (EFE). -El Departamento de Justicia de EU investiga si directivos de la compañía Royal Dutch/Shell violaron alguna ley por no informar en su momento de una revisión a la baja de sus reservas de petróleo y gas, informó ayer The New York Times.

El matutino señala que la compañía ya es objeto de investigaciones de los reguladores europeos y de la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) estadounidense.

"Pero el Departamento de Justicia, contrariamente a la comisión, tiene autoridad para presentar tanto cargos criminales como civiles", apunta el diario, que cita como fuente a un participante en la investigación. Las pesquisas del Departamento de Justicia, abiertas en los últimos días, están lideradas por miembros de la oficina de la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan. La compañía anglo-holandesa, que es la tercera mayor petrolera del mundo, es controlada por ejecutivos británicos y holandeses, y sus acciones cotizan en las principales bolsas del mundo, incluido el New York Stock Exchange.

Las acciones del grupo cotizaban ayer al alza en la Bolsa de Nueva York, donde poco después de la apertura se cambiaban en 47 dólares 95 centésimos el título, lo que supone una subida del 0.15% respecto al cierre del martes.

El pasado 9 de enero el grupo corrigió a la baja, tras un estudio interno, su estimación de reservas de crudo en un 20% -equivalente a 3 mil 900 millones de barriles-, del que dos tercios corresponden a las reservas de petróleo y el resto a gas natural. Royal Dutch/Shell explicó entonces que esa revisión no afectaría a sus resultados financieros y mantuvo sus previsiones para el período 2003-2005, pero la fuerte corrección tuvo un serio impacto entre los inversores en la Bolsa de Londres. A principios de marzo, sir Philip Watts anunció su renuncia como presidente de Shell, y fue sucedido por Jeroen van der Veer.