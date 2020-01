Investigan presunto acuerdo de precios en el azúcar

Luego de que los representantes de dos compañías azucareras se refirieran por separado a un aumento en los precios del azúcar, funcionarios de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) decidieron investigar el mercado, según se informó ayer.

Un vocero de la CLICAC expresó que "nosotros estamos viendo el tema de la simultaneidad. Nos causa preocupación que el mismo día aparezcan hablando de aumentar los precios en La Prensa Ricardo del Valle de Azucarera Nacional y Hans Hammerschlag de la Azucarera La Estrella en el Panamá América".

Ese día, el viernes pasado, esa institución decidió comenzar a hacer un monitoreo de precios, señaló la fuente.

El precio del azúcar en Panamá no registra cambios desde hace 20 años.

Por otro lado, el comisionado de la CLICAC, Gustavo Paredes, señaló que hasta el momento no hay variaciones de los precios en los supermercados. "Pero estamos atentos a lo que ocurre en el mercado", sostuvo Paredes. En los márgenes de comercialización, según él, la CLICAC no puede interferir, sin embargo manifestó que "cuidaremos de que cualquier movimiento de precios no sea producto de una conducta concertada entre los agentes económicos".