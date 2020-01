Isla británica Jersey elimina impuestos e introduce el IVA

Las medidas, a las que se oponen los sindicatos locales, intentan poner a Jersey en posición de competir con los otros centros de la economía offshore , jurisdicciones al margen de las políticas fiscales nacionales normales, como las Islas Caimán, la vecina Guernsey y la República de Singapur.

En un hecho sin precedentes, el Parlamento local de Jersey, un territorio de 116 kilómetros cuadrados y 87 mil habitantes, redujo de 20% a 0% los impuestos a las firmas privadas, para impedir la fuga de inversores y mantener el alto nivel de vida de la isla. Frank Walker, jefe político de la dependencia británica, explicó al diario The Independent : "No puede imaginar cómo viviríamos sin el sector financiero. Las nuevas medidas permitirán optimizar los servicios públicos y eliminar la desocupación".

Walker explicó que las nuevas disposiciones permitirán ahorrar 150 millones de euros anuales.

Sin embargo, Nick Corbel, secretario del sindicato local de transportes y organizador de manifestaciones de protesta contra las nuevas normas, opinó que éstas son prueba de que la isla depende completamente de las empresas que alberga, y que el costo de mantener el nivel de ganancias se cargó sobre los habitantes de menor poder adquisitivo.

De hecho, el alto nivel de vida de la isla (64% de las familias con un solo padre tiene un ingreso anual promedio de seis mil dólares) se mantiene gracias a generosos subsidios estatales.

"Quienes no sean abogados o comerciantes tendrán que marcharse de aquí pues no podrán permitirse vivir. Solo hay trabajo para los jardineros y limpiadores de piscinas. Jersey se convirtió en un club para ricos, y si no tienes un Rolls-Royce no puedes entrar", opinó el jardinero Aubin Le Pennec.