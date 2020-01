JP Morgan aumenta previsión a varios bancos

J.P.Morgan Securities elevó el pronóstico de ganancias del tercer trimestre para algunos grandes bancos estadounidenses, incluido Bank of America Corp, por fuertes ingresos hipotecarios e ingresos netos por interés mejores a los esperados.

“Esperamos que los ingresos por producción de hipotecas básicas se beneficien principalmente por volúmenes marcadamente más altos de ventas y más ganancias por diferenciales de tasas en el tercer trimestre”, dijo el analista Vivek Juneja.

Juneja elevó su estimación para el tercer trimestre de Bank of America a 15 centavos por acción desde 10 centavos y la de Fifth Third a 16 centavos desde 1 centavo.

JP Morgan también elevó las previsiones para PNC Financial Services Group a 1.27 dólares por acción desde 1.09 dólares, de Wells Fargo & Co a 56 centavos desde 47 centavos y las de SunTrust Banks Inc a 2 centavos por acción desde su previsión anterior de una pérdida de 27 centavos.

Sin embargo, bajó su pronóstico para BB&T Corp a 29 centavos por acción desde 36 centavos.