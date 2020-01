LUNES CON EL PIE DERECHO: Cuándo decir que no

LUNES CON EL PIE DERECHO

STEFY COHEN

OPINIÓN

La semana pasada me enfermé. No puedo explicar exactamente qué me dio porque no sufrí de una lista de síntomas que podía buscar en Web MD. Sin embargo, estaba enferma. Mi cuerpo no daba más ni física ni mentalmente. Esta “enfermedad” fue una tarjeta roja que me sacó mi cuerpo para decirme “detente”.

Actualmente, estoy terminando de ‘surfear’ la ola de una temporada alta de trabajo intenso. En los últimos 5 meses empecé y culminé más trabajos y proyectos de lo que había hecho en todo el último año. Mis ganas de aprovechar este período de energía creativa sobrepasaron cualquier noción de límites personales.

Bajo la excusa de que los emprendedores tenemos que ser constantemente proactivos e insistentemente recursivos, quedé trabajando todas las noches de la semana, y todos los días del fin de semana.

Los domingos en la noche se volvieron mis lunes por la mañana. Yo soy fiel creyente en el “hustle”, en el trabajo duro. Creo que demasiadas veces los emprendedores tenemos desalineadas nuestras visiones de éxito de nuestra disciplina de trabajo.

Demasiadas personas hablan acerca de “hacerla en grande” sea económicamente u obteniendo reconocimiento, pero nunca están dispuestos a esforzarse más que cualquiera para lograrlo. Especialmente mi generación, los “millennials”, sentimos más que nunca antes que estamos destinados a la grandeza y no necesariamente estamos dispuestos a ponchar tarjeta por las horas de trabajo que la grandeza requiere.

El trabajo intenso siempre brota frutos. Hoy me pregunto: ¿a cambio de qué? En los últimos meses no vi a mis amigos que no eran parte de alguno de mis proyectos o si no venían a alguno de mis eventos. Me había estado despertando del estrés de pesadillas demasiado reales, todas relacionadas con mi trabajo. Hoy, demasiado cansada como para sentirme ambiciosa, siento que la respuesta es: “por lo menos, no a cambio de dejar de tener una vida”.

Coincidentemente, hace unos días encontré un brevísimo manifiesto que escribí en el 2012 acerca de los límites del trabajo. El manifiesto pone: “Debo aprender a organizarme para atender a cuantos clientes puedo en cualquier momento, de manera tal que siempre tenga la libertad de trabajar creativamente, almorzar, terminar mis días de trabajo a las 6 p.m., descansar noches y fines de semana”. En letra chiquita puse: “Esta es una promesa que me hago a mí misma”. Obviamente, es una promesa que rompí. La desventaja del “hustle” es que estamos tan apurados que dejamos de tener tiempo. Para los demás y para nosotros mismos. Sin tiempo, es más difícil ser amable. Sin tiempo, es más difícil tomar decisiones creativas o proactivas, en vez de reactivas.

Si bien no es fácil decirle que “no” a los demás, es especialmente difícil aprender a decirnos que “no” a nosotros mismos. Debemos aprender a decirnos que “no” por nosotros mismos: como una manera de respetar nuestro tiempo, nuestro trabajo y, la visión de cómo queremos que sea nuestro negocio. Debemos aprender a ponernos límites porque ni enfermos ni cansados podemos lograr el impacto que queremos causar en el mundo.

No confundas este artículo con la excusa o la justificación de que no debes “hustle”.

En los negocios todo es suerte, pero más suerte tiene el que más trabaja. Eso dicho, reconoce y sé disciplinado con los momentos en los que necesitas un descanso.

La vida no es acerca de encontrar el balance, sino de mantenerlo. El balance vida-trabajo es menos como cortar un pastel a la mitad y más como cuando uno se trata de balancear sobre una tabla. El balance se obtiene luego de moverse de lado a lado para saber cómo distribuir el peso correctamente.

Tarea: piensa en tu visión de éxito. Ahora, pregúntate, ¿a cambio de qué? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar y qué no? Y con especial importancia pregúntate qué necesitas proteger (sean tus almuerzos, tus noches, tus relaciones personales) para que tu trabajo no te robe tu vida.