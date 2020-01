VíA RáPIDA

DESIERTO. La Empresa de Transmisión Eléctrica informó que el acto de concurrencia para la contratación del excedente de energía generada no contratada para la cobertura de 2011 fue declarado desierto, y se acordó una segunda convocatoria para recibir propuestas el 7 de enero entre las 9:30 a.m. y las 10:30 a.m. La comisión rechazó las propuestas presentadas el 21 de diciembre por “onerosas y contrarias a los intereses de los clientes”.