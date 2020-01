Maduro anuncia medidas de austeridad

Informó que se dispone a reducir el tamaño del estado, que cuenta con más de 200 mil empleados, y a eliminar o fusionar algunas dependencias estatales.

``Estamos decididos a sacrificarnos... porque si no hay un acuerdo con el FMI, entonces no habrá financiamiento externo y no pagaremos los sueldos a los empleados públicos'', dijo Maduro por una cadena de radio y televisión.

“``Tampoco habrá dinero para pagar las inversiones en salud, educación y seguridad ciudadana'', añadió.

Sostuvo que “sin un arreglo con el FMI, enfrentaríamos un camino doloroso para nuestro pueblo... y no nos conviene esa vía. Evitaré esas medidas extremas pues confío en que firmaremos con el Fondo''.

Aseguró que “el arreglo con el FMI nos permitirá nuevos recursos y llegar a las condiciones para el despegue económico del país''.