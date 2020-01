Marc Harris, finalmente multado

La Comisión Nacional de Valores (CNV), que a principios de mes resolvió imponer una multa de 100 mil dólares a Marc Harris, tenía tres años siguiéndole la pista al hoy encarcelado gurú del offshore.

Esa investigación será remitida por la CNV al Ministerio Público, que en múltiples oportunidades se negó a investigar a Harris, a pesar de las peticiones cursadas, entre otros, por el Federal Bureau of Investigations (FBI) y la Interpol.

Harris, que de Panamá se mudó a Nicaragua, fue arrestado en un semáforo de Managua el 10 de junio pasado e inmediatamente deportado a Miami, Estados Unidos, donde el 10 de noviembre próximo será juzgado por lavado de dinero y evasión fiscal.

Lo que encontró la Comisión El expediente levantado por la CNV contiene estados de cuenta, papel membretado, boletines publicitarios y otros documentos que acreditan que Harris y sus empresas ejercían y promovían actividades propias del mercado bursátil desde Panamá sin ninguna licencia o permiso expedido por autoridad reguladora alguna.

La investigación de la comisión es contundente al apuntar que Harris, sus empresas y varios de sus empleados, incurrieron “en prácticas deshonestas y contrarias a la ética bursátil”. La CNV concluyó esto luego de haber admitido seis quejas formales presentadas contra Harris y su grupo, a quienes atribuye la comisión de “actos fraudulentos y engañosos”.

Las quejas fueron presentadas a partir de octubre de 2000.

Entre los clientes de Harris -mayoritariamente estadounidenses- que acudieron a la CNV a reclamar la devolución de su dinero, están James Lee Mayhew, que actuó a través de sus apoderados Jaime Abad y Eduardo Durán; la sociedad Blue Assets Overseas, S.A., a través de su apoderado René Cabel Atencio; Dorde Marinic, representado por la firma jurídica Patton, Moreno y Asvat, y John Ariko y la sociedad Tropic Star Management Inc., a través de su apoderada Samantha Smith.

Otras quejas fueron presentadas por Howard Hall y las sociedades Deutoronomy e Inca Holding Corp, también representados por Samantha Smith.

Adicional, la CNV resaltó que, “de manera informal”, recibió cartas por correo y por facsímil de personas que sostenían que Harris realizaba actividades propias del mercado de valores sin la licencia requerida.

Posteriormente, como parte de las investigaciones, la CNV resolvió “acumular” en un solo procedimiento la investigación de los hechos mencionados por los quejosos contra Marc Harris y la “marca registrada” de Marc M. Harris Organization, Marc M. Harris, Inc., La Compagnie de Marc M. Harris Et Cie, S.A., The Firm of Marc M. Harris, S.A., Marc M. Harris Trust Company LTD., Trust Services, S.A., Third World Finance, S.A., Third World Company, LTD., Harris Security Corp., S.A., Harris Fides Inc., Panaclear, S.A., Miraflores Management Services Inc., Miraflores Management Corporation, Foundation Administration, Inc., Havana Holding Inc., Latin American Real Estate Fund, Inc.

Las quejas también involucran a varios directivos, ejecutivos y empleados de Harris, como Ilka María Barría Zerna, Yanitza McLean de González, Larry Gandolfi, Sam Gander, Kenneth Darlington y Luis Ovidio Rodríguez Brandao. Este último ejerció como contador del grupo de sociedades manejadas por Harris.

Cuando Harris fue notificado de que la CNV lo investigaba, a principios de 2001, alegó -a través de sus abogados Maximiliano Hidalgo y Alfonso Ernesto Guevara Ospino- que la CNV no tenía competencia legal para decretar acumulaciones de procesos. Adicional, Harris presentó recursos de reconsideración, amparos de garantías y otras argucias legales en un intento desesperado por abortar la investigación emprendida por la CNV.

El comisionado Rolando De León declaró que el abogado de Harris en Panamá, Maximiliano Hidalgo, fue notificado de la resolución y ahora dispone de cinco días hábiles para presentar recursos contra la misma.