Mary Meeker, la única que queda en pie

BERKELEY, California (Bloomberg). -Henry Blodget, Jack Grubman, Frank Quattrone y Mary Meeker eran los promotores más conocidos del auge de internet y las telecomunicaciones en Wall Street. Hace pocos años se los mencionaba siempre al mismo tiempo, y siempre elogiosamente, pero esas épocas parecen ahora las de la antigua Mesopotamia.

Durante más de un año, el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, consiguió ventajas políticas en Wall Street arremetiendo contra los tres hombres, que ahora enfrentan tristes destinos.

Spitzer desenterró y publicó algunos viejos correos electrónicos de Blodget, de una manera que cualquiera que hubiera seguido la carrera de éste sabría que distorsionaba gravemente sus motivaciones y su carácter. Ahora Blodget es objeto de una investigación de la NASD (National Association of Securities Dealers) que podría culminar con una proscripción de por vida para actuar en el sector de los valores y en una multa multimillonaria.

Grubman, el Calibán de Wall Street, fue penalizado con 15 millones de dólares y proscrito no solamente de actuar en valores, sino hasta en los jardines de infantes de Nueva York. Y si bien el destino final de Frank Quattrone todavía no se conoce -fue acusado esta semana de obstaculizar una investigación en Credit Suisse First Boston-, enfrenta la amenaza de penalidades aún peores que las de Grubman.

Mary Meeker es la excepción. No fue multada, proscrita y ni siquiera debió tomarse una vacación paga a pedido de su empleador, Morgan Stanley. Eliot Spitzer parece haber abandonado cualquier interés que tuviera en arruinar su carrera, o en atacar a Morgan Stanley por su papel en el auge bursátil.

Y los ejecutivos de Morgan Stanley evidentemente decidieron respaldar a su más famosa analista. A principios de abril, en la asamblea anual de Morgan Stanley, la abogada de los accionistas, Evelyn Y. Davis, un personaje surgido de algún libreto de Hollywood, usó a Meeker como un garrote para golpear al presidente ejecutivo de Morgan Stanley, Phil Purcell.

Davis señaló que "mucha gente perdió dinero por culpa de ella. Debería ser despedida". Pero mientras Purcell se encogía por otros golpes de Davis, de 73 años de edad, se plantó firme ante ella en el tema de Mary Meeker. "Tenemos una opinión muy distinta acerca de la contribución que hizo Mary", respondió. "Fue una pionera en internet. Apreciamos su investigación".

Es una curiosa situación, y se hace mucho más curiosa cuando uno lee un nuevo libro deliciosamente pícaro titulado Wall Street Meat: Jack Grubman, Frank Quattrone, Mary Meeker, Henry Blodget and me.

El autor es Andy Kessler, un analista de tecnología de Wall Street, que trabajó con Grubman en Paine Webber Group Inc. y con Meeker y Quattrone en Morgan Stanley.