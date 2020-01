Medidas de seguridad pesan para las empresas

En Estados Unidos, muchos empresarios están alarmados en estos momentos por la aparición de pérdidas adicionales por varios miles de millones de dólares a causa del endurecimiento de las disposiciones para la concesión de visados, que ya les han costado a los exportadores norteamericanos, según un estudio realizado sobre este tema, 30 mil millones de dólares.

Muchos hombres de negocio extranjeros también han sufrido en carne propia las consecuencias de la nueva política estadounidense en materia de visados. Un alemán dueño de una empresa del sector servicios en la zona metropolitana de Washington, que ocupa a 30 empleados y ha invertido más de dos millones de dólares, recientemente fue deportado nada más llegar al aeropuerto de la capital estadounidense procedente de Alemania por no haber solicitado a tiempo la renovación de su permiso de trabajo. Los empleados de aduanas en Washington se mostraron inflexibles. "Absolutamente increíble. En el pasado, ellos hacían la vista gorda", dice Peter Esser, abogado de la representación económica y comercial de Alemania en Washington. El empresario afectado también estaba indignado. Se vio obligado a esperar tres semanas en Alemania antes de que los estadounidenses dieran trámite a su solicitud de renovación, por lo que perdió valiosas horas de trabajo.

Aún mayor es el problema para aquellas empresas estadounidenses que ya no pueden traer a Estados Unidos a potenciales clientes. Por ejemplo, decenas de ejecutivos chinos no pudieron asistir a principios de septiembre a la segunda feria industrial más grande del mundo, la de Chicago, por no haber recibido visados de entrada, según Paul Freedenberg, miembro de la directiva de la Asociación de Constructores de Máquinas. "China es el mercado del futuro. No nos podemos permitir ahuyentar a esa gente", advierte Freedenberg.

Las asociaciones industriales y comerciales estadounidenses calculan que las pérdidas registradas en solo dos años a causa del endurecimiento de la política migratoria de Washington ascienden a 30 mil millones de dólares. Poco más de 25 mil millones de dólares dejaron de ingresar por la pérdida de encargos y otros cinco mil millones en concepto de gastos adicionales. Por ejemplo, varias empresas estadounidenses se vieron obligadas a organizar cursos de perfeccionamiento profesional en el exterior para que también pudieran participar empleados no estadounidenses de sucursales extranjeras.

Preiser Scientific, fabricante de instrumentos de precisión, perdió un pedido de varios cientos de millones de dólares, asignado a un competidor alemán, debido a que no se otorgaron visados a los directivos de una central carboeléctrica china que querían comprar equipos en Estados Unidos.

En la empresa aeronáutica Boeing, varios aviones permanecieron durante largos meses en los hangares debido a que no se habían concedido visados a los pilotos de clientes extranjeros para que fueran a recoger los aparatos. Una empresa coreana canceló, también por problemas relacionados con la concesión de visados, una conferencia en Estados Unidos en la que participarían ocho mil personas. La cancelación de la reunión le costó 15 millones de dólares.

"Esos 30 mil millones de dólares no son más que un cálculo conservador", señala el presidente de la asociación de comercio exterior Foreign Trade Council, Bill Reinsch. "Muchas empresas ocultan los problemas para no despertar a la competencia europea", explica.

"Obviamente, en estos tiempos de campaña electoral es difícil conseguir ayuda para resolver esos problemas", se lamenta Freedenberg. "Cuando todos están hablando de la seguridad nacional, casi nadie se atreve a plantear el tema. Todo el énfasis está puesto en la protección de las fronteras".