Metro augura una gran consolidación de empresas

INFRAESTRUCTURAS

La Secretaría del Metro de Panamá (SMP) prevé que habrá un proceso de consolidación entre las empresas que participaron en la reunión de precalificación para la construcción del Metro, y que de este surgirán finalmente tres o cuatro consorcios, como sucedió en el concurso por el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.

Hasta el momento han mostrado su interés en el proyecto alrededor de 70 empresas, 30 de las cuales son grandes constructoras internacionales.

1332571 TRABAJOS. Operarios realizaron mediciones de suelo en Vía España, uno de los puntos por los que pasará el Metro.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente ningún consorcio, Roberto Roy, secretario ejecutivo del Metro, dijo que “aparentemente” hay conversaciones entre las empresas para poder calificar en todos los parámetros. “Al ser un proyecto grande, a las empresas no les importaría compartirlo. No parece que ninguna empresa vaya a ir sola”, añadió.

El consorcio debería contar con una o varias constructoras internacionales con experiencia en ejecución de túneles y sistemas ferroviarios, y una constructora local o con experiencia en Panamá. Las empresas proveedoras de sistemas de control y de los trenes podrán ser subcontratadas posteriormente, pero el consorcio tiene que anunciar con qué compañías trabajaría de hacerse con el contrato.

Así, un mismo fabricante de trenes le podrá vender a más de un consorcio, pero en la práctica, explicó Roy, lo más probable es que los fabricantes “se casen” con los constructores, ya que la información que tendrán que manejar será delicada.