Millonarios se citan en galería

SUIZA

“Por lo general me acuesto temprano”, dijo el multimillonario Daniel Loeb, administrador de fondos de cobertura.

Pero no durante Art Basel. A las 11:30 del lunes, Loeb formaba parte del público del bar de Les Trois Rois, un hotel de 334 años de antigüedad sobre el Rin que sirve de sala de operaciones no oficial y fuera de horario de esta feria de arte moderno y contemporáneo anual que se realiza en la ciudad suiza de Basilea. En una mesa, el galerista Larry Gagosian se sumaba a otro galerista, William Acquavella, y a Alberto Mugrabi, cuya familia posee la mayor colección privada de arte de Andy Warhol. En otra mesa, el administrador de dinero multimillonario Steven Cohen bebía vino tinto. “Todo el mundo está aquí”, dijo Cohen. “El bar es divertido. Las salas son pequeñas”. En el mercado de arte no regulado de $54 mil 100 millones, las relaciones entre galeristas, coleccionistas y curadores de museos pueden ser tan importantes como el arte mismo para determinar precios y anudar acuerdos.

“Es el lugar donde hay que estar”, dijo Paolo Vedovi, un galerista que reside en Bruselas y que lleva más de 20 años alojándose en el hotel. La gente sale a cenar y luego todos vienen a Les Trois Rois. Se ve a clientes. Se puede vender arte”. Si bien en el Three Kings hay sólo 100 salas, por la noche se han concentrado hasta 2 mil personas en sus barras, donde una copa de champaña cuesta $32. Algunos de los asistentes son Sam Keller, el director de la Fondation Beyeler, y la artista Marlene Dumas.

El Grand Hotel Les Trois Rois está ubicado a escasa distancia en tranvía de la Messe Basel, un complejo de exposiciones donde hasta el 21 de junio hay $3 mil 400 millones de arte a la venta.

Gagosian organizó una cena para alrededor de 200 personas –entre ellas Cohen; el presidente de Lightyear Capital, Don Marron; y el director del Metropolitan Museum of Art, Thomas Campbell- en el Tres Reyes el 15 de junio.

Esa misma noche, la galería Lehmann Maupin organizó un evento más íntimo, en homenaje a la artista británica Tracey Emin, en la biblioteca del hotel.

La casa de subastas Phillips organizó cenas para clientes tres noches consecutivas en el hotel. Christie’s invitó a unos 200 clientes a una cena el 17 de junio y decoró la sala con pinturas de Picasso, Francis Bacon e Yves Klein, que se estima obtendrán más de $37.4 millones en sus subastas de Londres más avanzado el mes.