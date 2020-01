Minera brasileña podría vender activos

MINERAL DE HIERRO

Vale, S.A. está negociando con compañías mineras de Asia la posible venta de una participación minoritaria en sus activos brasileños de mineral de hierro, que podría generar hasta siete mil millones de dólares, según dijeron personas con conocimiento del tema.

El mayor productor de mineral de hierro del mundo también podría considerar acuerdos de venta de producción futura, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. No se ha llegado a ningún acuerdo y las negociaciones no conducirían necesariamente a uno, señalaron.

La compañía con sede en Río de Janeiro se suma a otras mineras globales como Freeport-McMoRan Inc., Glecore Plc. y Anglo American que intentan pagar sus deudas a través de la venta de activos.

El máximo responsable Murilo Ferreira planteó la posibilidad de vender algunos de los activos más preciados de la compañía en febrero después de que Vale registró su primer año de pérdidas desde 1997. La compañía ha dicho que quiere recaudar alrededor de 10 mil millones de dólares durante el próximo año.

Uno de los representantes de Vale declinó emitir comentarios.

Vale ha sostenido conversaciones preliminares con banqueros sobre la venta de algunos activos, incluyendo la totalidad o parte de su negocio de fertilizantes y participaciones parciales en sus operaciones brasileñas de cobre, dijeron el mes pasado personas con conocimiento del tema.

La compañía también discutió la posibilidad de elevar la cuota de acuerdos de venta de producción futura de metales preciosos en sus minas, agregaron las fuentes.

UNIDAD DE NEGOCIO

Mosaic Co., el mayor productor mundial de fosfato concentrado, inició conversaciones para adquirir la unidad de fertilizantes de la firma brasileña Vale, informaron tres fuentes, en una nueva ofensiva para expandirse en Sudamérica y África.

Una de las fuentes, que pidió reserva de su identidad porque las negociaciones están en desarrollo, dijo que por ahora la estructura favorita es de un acuerdo de efectivo y acciones.

Según los términos de esa opción, Vale sería el mayor accionista de la estadounidense Mosaic, con una participación de entre un 12% y 15%, dependiendo de la porción de acciones del acuerdo, agregó la fuente.

La misma fuente dijo que el valor de los activos de fertilizantes de Vale podría ascender a tres mil millones de dólares. Mosaic y Vale también están discutiendo otras alternativas para el acuerdo, comentaron las otras dos fuentes, sin dar más detalles. Según la estrategia de Murilo Ferreira, el presidente ejecutivo de la firma brasileña, Vale quiere vender parte de sus activos para cumplir con un objetivo de reducción de deuda por 10 mil millones de dólares.