Ministros de Finanzas europeos estudian la crisis

BRUSELAS, Bélgica (EFE). –Los ministros de Finanzas comunitarios estudiarán hoy, viernes, en la ciudad belga de Lieja las vías que tiene la Unión Europea (UE) para reducir las consecuencias en su economía de la crisis provocada por los atentados en Estados Unidos.

Sectores sensibles a los ataques terroristas, como los de los transportes, la energía y los seguros, están entre los primeros cuya estabilidad está en peligro por el impacto de los atentados y los ministros analizarán de qué forma se puede atenuar el fuerte golpe que se prevé.

La Comisión Europea ya advirtió a representantes de las compañías aéreas, con los que mantuvo contacto ayer en Bruselas, que no es favorable a la concesión de ayudas, como ha hecho ya la administración estadounidense para reducir el impacto de los atentados en las aerolíneas norteamericanas.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, comunicó a las aerolíneas europeas que Bruselas podría estar dispuesta a modificar el sistema de distribución de derechos de despegue vigente en los aeropuertos de los Quince para contribuir a que el impacto negativo sobre las empresas sea menor.

Varias de ellas ya han anunciado que no podrán cumplir con sus planes económicos y que no integrarán en sus flotas algunos de los aviones, cuya compra se habían comprometido a formalizar, para no cargar sus resultados con gastos que no se podrán compensar con ingresos procedentes de sus operaciones de vuelo, sometidas a la presión de las cancelaciones y la supresión de destinos.

La reunión del Eurogrupo (los doce países del euro) se ha transformado para poder recibir a los ministros de los otros tres países de la UE que no pertenecen a la moneda única (Reino Unido, Suecia y Dinamarca) con el fin de discutir entre los Quince el impacto económico de la crisis de los atentados.

El ministro belga de Finanzas, Didier Reynders, presidente de turno del Eurogrupo y del Ecofin (que se reunirá el sábado) ya ha anunciado que los Quince desean que la Comisión Europea presente cuanto antes un análisis de las consecuencias de la crisis sobre los sectores más sensibles.