Motorola y Ericsson entran a alianza de móviles en Asia

FUSIÓN.

Motorola Inc. y Ericsson se unieron a una alianza de operadores de telefonía móvil del sur de Asia, una jugada que puede ayudarles a crecer en la región, dijeron la empresa y un jefe de la alianza el miércoles.

El tamaño de la inversión en la alianza, que atiende a 69 millones de clientes en ocho países, no se ha determinado y la sociedad también está en conversaciones con otras compañías de Japón, Corea del Sur y Tailandia para ampliar su alcance, dijo Patrick Sim, presidente ejecutivo de la alianza.

Bridge Mobile Alliance agrupa al operador móvil de Singapore Telecommunications Ltd. y su filial australiana; Bharti Group de la India; Globe Telecom Inc. de Filipinas, y PT Telkomsel de Indonesia. Taiwan Mobile, Maxis Communications Bhd de Malasia y CSL Ltd de Hong Kong también son miembros desde junio de la sociedad que permite a los usuarios conectarse a las redes de otros países y recargar sus tarjetas de prepago en los demás mercados regionales.

"Con esta sociedad buscamos avanzar y fortalecer nuestra relación con los miembros de la alianza y jugar un rol de ejes en proveer teléfonos móviles con soluciones de avanzada en estos mercados", dijo Alan Nicklos, gerente general de Motorola en el Sudeste asiático en una declaración conjunta.

Con la integración de Motorola, el segundo mayor fabricante de teléfonos celulares, y Ericsson, la alianza pretende mejorar en desarrollo y en estándar de tecnología.

El segundo mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones de China, ZTE Corp. también forma parte de la alianza.

La participación de las tres compañías tecnológicas no implica que tengan una participación accionaria en la alianza, que es propiedad de las empresas de telecomunicaciones, añadió Sim.

La alianza fijó su gasto inicial entre 30 y 40 millones de dólares en tres años para construir una infraestructura móvil regional.