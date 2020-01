Navidad con aroma de bromuro

Los importadores tienen problemas para recuperar su inversión, porque no pueden vender unos arbolitos desteñidos y con olor a bromuro de metilo, un poderoso gas altamente tóxico y clasificado por la Organización Mundial de la Salud en la categoría 1.

Por su lado, los revendedores se han endeudado para adquirir una mercancía que ya no tiene el mismo atractivo navideño para los consumidores.

También está el riesgo de salud que pueda representar para la población, aunque la ministra de Desarrollo Agropecuario, Linteh Stanziola, aseguró que no hay de qué preocuparse.

En las Aldeas Navideñas de los Hermanos Gagos se decidió no vender los arbolitos al público en general, sin embargo la empresa importadora amanece todos los días con una fila de humildes revendedores que solicitan que le vendan el producto a buen precio para ellos poder “ganar algo en este Navidad”.

José Lasso, quien por más de ocho años se ha dedicado en diciembre a revender arbolitos, dijo que está muy preocupado por lo que está pasando, porque hizo un préstamo con una financiera, dando como garantía su carro y ahora no sabe cómo podrá pagar, y además pone en duda la versión de las autoridades del MIDA.

“Eso de las alimañas es puro invento, yo he revisado esos arbolitos rama por rama y no encuentro ningún piojo ni pulga muerta... esos es puro cuento”, dijo Lasso.

Por su parte, el presidente de UNCUREPA, Pedro Acosta, cuestionó a las autoridades por permitir que entraran esos arbolitos al país. “Debieron quemarse inmediatamente, pero los intereses comerciales pueden más que la seguridad del país”.

A ello, la ministra Stanziola señaló que desconocía el arreglo comercial entre importadores y exportadores y que “yo solo quemo el arbolito si no cumple con las medidas fitosanitarias. Si tenemos la posibilidad de fumigar y si se mata la plaga, no tenemos por qué no traerlos”.

En mayo de 2002, sucedió algo parecido con un cargamento de arroz procedente de Estados Unidos y que fue fumigado con el citado químico para combatir el hongo Tilletia barclayana.