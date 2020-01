Normas de salarios para los banqueros

MODIFICACIÓN FINANCIERA

Los banqueros que están intentando determinar si sus cheques quedarían sujetos a un nuevo conjunto de normas en Estados Unidos (EU) podrían descubrir que el problema tiene más que ver con la forma de pago que con los montos.

Si las propuestas pensadas para reducir la toma de riesgos excesiva entran en vigencia, algunos altos funcionarios, agentes y operadores de los bancos más grandes de EU recibirán salarios más altos y bonificaciones más pequeñas, dicen los reclutadores de ejecutivos. El plan exigiría a los empleados superiores que esperasen por lo menos cuatro años para cobrar la mayoría de los pagos con base en el desempeño y obligaría a las empresas a establecer un período de siete años en el cual podrían reclamar la devolución de las bonificaciones de quienes asuman riesgos inadecuados.

Las modificaciones, uno de los últimos grandes puntales de la Ley Dodd-Frank de 2010, llegan en un momento duro para los bancos y podrían aumentar los costos fijos justo mientras ellos buscan reducir gastos para compensar el deterioro de los ingresos, dijo Rose Marie Orens, socia superior de Compensation Advisory Partners. “Puede que las entidades de préstamo no sean capaces de aumentar los salarios lo suficiente como para preservar el atractivo de los empleos para recién contratados que no están acostumbrados a esperar para cobrar bonificaciones”, agregó.

De las seis entidades crediticias más grandes de EU, solo Wells Fargo & Co. no recortó gastos en el primer trimestre, en tanto normas más duras y una depresión de las operaciones con bonos afectaron los ingresos. Morgan Stanley imitó a JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. y Citigroup Inc. y bajó los costos de las compensaciones. Goldman Sachs Group Inc. emprendió su campaña más grande de recorte de costos en años, que incluyó el despido del personal de apoyo y el rechazo de los gastos de los banqueros en pasajes de avión.

Aunque los bancos más grandes de EU vienen preparándose para directivas más estrictas sobre compensaciones desde la crisis financiera instituyendo políticas de recuperación y prolongando los períodos de retención para parte de las remuneraciones de ejecutivos, las normas podrían afectar a una franja más amplia de empleados, entre ellos a los considerados “tomadores de riesgos importantes”, con base en la suma de capital sobre la que tienen autoridad.

Las normas propuestas solo se aplican al pago de incentivos basados en el rendimiento. Las retribuciones ligadas exclusivamente al empleo continuo, como bonificaciones discrecionales o premios en acciones no vinculados a objetivos, no quedarían sujetas a ningún período de aplazo.