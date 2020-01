Nueva emisión en Tocumen

VALOR RAZONABLE

ÁLVARO NARANJO*

OPINIÓN

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), tiene intención de emitir próximamente 625 millones de dólares en bonos con un vencimiento al 2036, que serán garantizados por un fideicomiso.

Los fondos de estos bonos serán destinados para pagar deudas existentes y financiar lo que falta para terminar la ampliación del Muelle Sur.

Para poder realizar esta emisión, Aitsa primero debía pedir consentimiento a los tenedores de bonos de la emisión vigente para hacer algunas modificaciones a sus condiciones actuales.

Esto no era tarea fácil, pero en este caso, era lo más conveniente, ya que, de no hacerlo, se limitaría el crecimiento del aeropuerto.

El consentimiento fue aceptado por más del 65% de los tenedores actuales, lo que demuestra gran credibilidad en el emisor y confianza en esta nueva emisión.

Por el vencimiento, y sobre todo por el escenario futuro de tasas de interés, siento que hay pocos inversionistas locales que pueden invertir a plazos tan lejanos. 20 años es una duración alta, por lo que pienso que esta emisión se colocará en su mayoría, en los mercados internacionales donde hay mayor cantidad de capital y escasez de alternativas sólidas con rendimientos atractivos.

Ahora la gran pregunta es, ¿cuánto va a rendir este nuevo bono? Actualmente el bono soberano de Panamá, que vence en 2036, rinde 4.4% y la emisión vigente del bono de Aitsa que vence al 2023 rinde alrededor de 5.2%.

Todavía no existe indicación de cuál será el rendimiento de esta nueva emisión, pero podemos tomar estos dos rendimientos como base.

Se estima que la ampliación del Muelle Sur será terminada para finales de 2017 e inaugurada en 2018.

Como nota personal, me alegra que se construyan más puertas de embarque, ya que estaba aburrido de que cada vez que voy a visitar a mi madre en épocas especiales, por no ser un destino principal, me enviaran en busito desde la sala de espera hasta el avión.