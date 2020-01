Nuevo centro de formación marítima

La inclusión del Marine Technical College como centro de formación marítima, informó la AMP, asegura la especialización de los encargados de la adopción del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código ISPS) a bordo de los buques japoneses bajo registro panameño.

Según la AMP, los navieros japoneses tienen registrados en la flota panameña aproximadamente 2 mil buques, a los que les son aplicables las nuevas regulaciones.

Al igual que este centro de formación marítima, existen otros a nivel internacional y nacional. La Dirección General de Gente de Mar de la AMP está facultada, según el Decreto Ley N.7 del 10 de febrero de 1998, a autorizar, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de los programas de educación y formación de cualquiera de las instituciones en las cuales se imparten conocimiento sobre educación náutica y marítima en general.

La delegación panameña encabezada por el subadministrador de la AMP, Luis Pérez Salamero, se reunió el pasado 9 y 10 de diciembre en la ciudad de Tokio, Japón, tanto con el Director General y el equipo técnico del Japanese Shipowners’ Association (Asociación de Navieros de Japón), como con el representante del Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Japón, encargados de la implementación del Código ISPS.

En el encuentro, las autoridades de ambos países intercambiaron experiencias en cuanto a la ejecución de las nuevas regulaciones sobre protección marítima a los buques y a las instalaciones portuarias que entra a regir el 1 de julio de 2004.

La AMP informó que en las reuniones estuvieron presentes en representación de la AMP, Pérez Salamero; el secretario general de la institución, Rodrigo Chiari, y el asesor de la Administración, Fernando Solórzano. Asimismo, la reunión contó con la participación del embajador cónsul general de Panamá en Tokio, Japón, Raúl Adames; el cónsul general de Panamá en Kobe, Venancio López Madrid; el embajador de Panamá en Taiwan, José Antonio Domínguez; el equipo técnico de la Embajada de Panamá en Tokio y representantes de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, encabezados por José Raúl Mulino.

Por el Japanese Shipowners’ Association estuvieron presentes Yoshiaki Fukushima, director general; el capitán Osamu Handa, gerente general de la División de Marina del Japanese Shipowners’ Association; el capitán Soichi Hiratsuka, gerente general del Grupo de Seguridad Tecnología de la División de Marina de Mitsui O. S. K. Lines; Kasumasa Okazaki, del equipo de Manejo de Riesgos del grupo de Manejo de Seguridad del Medio Ambiente de NYK Logistics & Megacarriers; el capitán Yoshihiro Osuka, asistente de la Gerencia General del Equipo de Seguridad Marítima de K LINE / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd; y el capitán Katsutoshi Abe, director gerente del Departamento de Planificación del Departamento de Marina de Nisso Shipping Co., Ltd.; mientras que por el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte del Japón, participó el señor Koichi Fujiwara, subdirector general de Ingeniería de la Dirección Marítima.