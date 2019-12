Panamá busca su marca país

AGENCIAS DE PUBLICIDAD LOCALES ACUSAN EXCLUSIÓN DE LICITACIÓN

Panamá no se exhibe como un destino turístico a nivel internacional desde 2012. Con esta premisa, y ante la presión de los actores del sector por la falta de visitantes, el Consejo Nacional de Turismo (CNT) determinó convocar, a través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), un proceso de contratación directa de una agencia internacional para que ejecute la campaña.

La decisión de contratar a una agencia internacional generó disconformidad en la Asociación Panameña de Agencias de Publicidad (APAP), que considera que el proceso excluye a las firmas panameñas.

Se trata de un contrato por $20 millones y un plazo de dos años. Como requisitos las agencias que participen del proceso de selección deben tener como mínimo 10 años de experiencia en comunicación internacional o haber trabajado en campañas de marca país.

Otra condición que plantea el CNT es que la agencia tenga oficinas en los mercados en los que Panamá enfocará su promoción: Estados Unidos, Europa y Asia.

Una fuente de la ATP confirmó que se ha invitado a más de 10 agencias internacionales. Luego que el CNT escoja a la ganadora, evaluación que hará junto a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), el Gabinete deberá aprobar la decisión porque se trata de un contrato que supera los $3 millones. Esto, atendiendo al artículo 62 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

Antonio Alfaro, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), que es parte del CNT, subrayó que la determinación de contratar a una agencia internacional se debe a que “los países vecinos que han tenido éxito con la promoción de su turismo lo han hecho con grandes empresas internacionales. Si ellos han tenido éxito con eso, ¿por qué nosotros no irnos por esa misma línea?”. Al respecto, el presidente de la APAP, Mario Bárcenas, hizo hincapié en que una gran parte de las agencias locales están afiliadas con pares internacionales y que “la campaña internacional de la ATP siempre se manejó por una agencia local. Esta sería la primera vez que no”.

“No participa ninguna local porque alguien asume en el CNT que las locales no tienen la capacidad (...). No avalamos que se haga una contratación directa por esos montos a empresas internacionales, las que no dejan ni retribuyen nada a la economía nacional”, agregó.

Sobre la exclusión que acusa Bárcenas, el presidente de la Camtur agregó que con este proceso de licitación a las agencias locales “no se les excluye de la posibilidad de aliarse con las empresas extranjeras de renombre para trabajar junto con ellos. La diferencia sería que la responsable no sería la agencia local, sino la extranjera”.

El CNT está integrado, además de la Camtur y la ATP (que no tiene voto), por la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), aerolíneas, arrendadoras de vehículos y operadores turísticos.

Bárcenas puntualizó que la APAP trabaja actualmente con marcas para Panamá y Latinoamérica, y en algunos casos en Europa y Asia: “Por lo tanto, la capacidad como tal es una excusa que no tiene validez alguna. En ese aspecto, no entiendo cuál es la razón del Consejo, que en ningún momento se reunió con la APAP ni la han querido consultar al respecto”.

Se espera que esta semana el CNT y la Cciap evalúen las más de 10 propuestas recibidas y decidan cuál será la agencia ganadora. El anuncio se conocería en un mes.