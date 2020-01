'Panamá será una capital estratégica'

ENTREVISTA

Los retos que vienen para Panamá con la inminente entrada a la Alianza del Pacífico parecen ser definitivos y trascendentales.

Si bien el país tiene muchos sectores tradicionales que luchan para subsistir, una apertura comercial directa con países que le cuadruplican en población podría ser el fin de su existencia.

Sin embargo, el ingeniero mexicano Diego Hernández Martins, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias México - Panamá y gerente regional de la constructora ICA Internacional, considera que la oportunidad de Panamá es única y de sumo provecho al considerarla como la próxima “capital estratégica de la Alianza del Pacífico (AP)”.

¿Cuál es la tesis que usted plantea?

Yo defiendo la tesis de que Panamá se va a convertir en la capital estratégica de la AP, porque aquí van a converger el talento creativo y colaborativo que alimentará a las empresas multilatinas y globales que buscan esa compenetración con los países de toda América. El modelo de la AP está funcionando: hablamos que los países miembros (Chile, México, Perú y Colombia) ya recibieron el 41% de la Inversión Extranjera Directa por encima del Mercosur, aún cuando representa el 37% de la población de Latinoamérica.

¿Cuál es el principal atractivo que le encuentra a la AP?

El sentido es encadenar los procesos productivos, reconocer que si alguno es bueno en algo, lo exporto, y que si no soy bueno en algo, lo importo. Eso va generando la cadena de valor. Hay infinidad de industrias que pueden ser complementarias y finalmente beneficiadas. Productos hechos en los países miembros que serán reconocidos como de uno solo sin la necesidad de arrastrar los aranceles de todos los demás. Para ser una plataforma formada en 2011 me parece que lleva grandes avances: la eliminación del 92% del total de sus aranceles y la eliminación de visas que favorecen al turismo y al flujo académico.

Y una vez dentro de la AP ¿qué?

La idea es que sin descuidar los tratados que se tienen, pues, buscar nuevos horizontes. La idea es converger hacia el Asia Pacífico. La tercera parte del producto interno bruto (PIB) y de las compras mundiales está ahí, así como la mitad de la población. Y sobre todo porque se han detectado cerca de 700 productos entre bienes y servicios exportables desde la AP hasta esos mercados.

Otro tema fundamental es el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Ahí están sumadas las Bolsas de Perú, Chile y Colombia y se espera la pronta integración de México. Sumadas vas a tener una megabolsa con 1.1 millón de millones de dólares de valor de capitalización con casi mil 100 emisores y flujos anuales superiores a los 250 mil millones de dólares. ¿Esto qué trae? Una serie de portafolios y servicios para proyectos productivos y la infraestructura de la región.

¿Cuáles son las razones para que Panamá sea esa capital estratégica?

Primero, por su posición geográfica, y segundo y tercero por lo que yo llamo su hardware y su software. La posición equidistante entre continentes y hemisferios; la exposición leve a terremotos y huracanes permite hacer planes de inversión a futuro; la conectividad aeroportuaria (puedes viajar a 20 destinos de la AP desde Tocumen). En cuanto al hardware, Panamá es un país muy rico en recursos hídricos; aparte ha hecho muy bien una tarea por encima de sus vecinos que es crear una estructura económica bien definida. La otra infraestructura física que se está haciendo crea condiciones de vida para que la gente pueda venir a vivir. Panamá en cuanto al software se refiere a que es muy tolerante a otras culturas. Tiene gente de calidad que quiere sumar y colaborar con el extranjero para seguir creciendo. Tiene una democracia estable que lo demostró en las últimas elecciones.

¿Qué esperanzas puede encontrar Panamá en el agro?

El hecho de que se aporten experiencias del agro mexicano y peruano y vengan a colaborar con el país para mejorar y generar empresas turísticas y del sector industrial, maquilador, agroindustrial y etcétera, va a poder hacer que la fuerza laboral panameña se diversifique, por lo que tendrá entonces nuevos sectores en donde buscar trabajo. Se trata de un tema de colaboración y transferencia de experiencias.

¿En tres platos, qué sucederá?

Panamá es una locomotora que va a buena velocidad y que hay que subirse. Va a ser el centro de atracción de muchas empresas multilatinas, por lo que no es solo un centro de transporte logístico, sino también de colaboración y conexión de empresas de América para el mundo y del mundo para América. Agregaría que el país necesita de las cadenas productivas y ellas necesitan a Panamá. El factor humano va a mejorar infinitamente.

Pero en Panamá habrá varios sectores que se resistirán a la apertura comercial.

Pasa en todo el mundo. Así le pasó a México con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés). Esto es un tema de fortalezas y debilidades. Definitivamente competir en este mundo es complejo. Compites contra el Asia Pacífico, contra bloques importantes. Pero la suma de las partes debe ser la fuerza. Yo sí creo que se creará ese cluster colaborativo. Yo defiendo las razones filosóficas: Antes nos preguntábamos qué quiero ser y luego con quién. Hoy pesa muchísimo más el dónde quiero hacer ese qué. Somos individuos más globales, adaptables y móviles.

¿Quedará oportunidad para las provincias centrales, que buscan siempre migrar a la capital?

Es un círculo vicioso de generación. Creo que los Gobiernos deben pensar un poco más en la descentralización y subsidiar un poco al agro para no incentivar el abandono. Hay una frase muy buena de (Ronald) Reagan que, parafraseando, decía; “si no se mueve, inyéctale; ya que se mueve, chúpale; y se sigue moviendo, ponle un impuesto”. Al campo no le des solo los subsidios, sino tecnología, entretenimiento, desarrollo, escuelas, oportunidades de vivir. Este fenómeno sucede mucho en todos los países.

Diego Hernández Martins

DESEMPEÑO.

Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Está encargado del desarrollo Internacional de ICA en la región centroamericana, y está vinculado a las relaciones gubernamentales, clientes, proveedores, socios, cámaras, gremios, colaboradores así como las necesidades y oportunidades del entorno. Colaboró en el proceso de negociación de venta de la concesión del corredor Sur al Gobierno panameño, culminada en agosto de 2011.