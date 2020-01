Panamá reprueba en lucha contra lavado de capitales

INFORME DEL FMI TRAS UNA MISIóN AL PAíS

Un reporte reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que Panamá es vulnerable al lavado de capitales procedentes del narcotráfico y otros delitos como el fraude y la evasión fiscal. Las mismas características que muchas veces son mencionadas para vender el destino, son los focos de vulnerabilidades: “Es un país con una economía abierta, dolarizada, un centro de servicios corporativos y financieros, ofrece un amplio abanico de servicios corporativos y financieros”, dice el reporte, que destaca además que el país es “punto de tránsito para el tráfico de drogas desde países de Sudamérica... Estos factores ponen al país en un riesgo elevado de ser utilizado para el lavado de dinero”.

El informe es producto de una misión que representantes de la entidad y expertos en la materia efectuaron a Panamá en octubre 2012 y cuyos resultados se publicaron en febrero de este año porque hasta entonces la entidad internacional no recibió el consentimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para hacerlo.

La misión revisó el marco institucional, las leyes relevantes contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, regulaciones y sistemas para disuadir y castigar estos actos ilícitos a través de instituciones financieras y profesiones y negocios no financieros. Se examina, además, la capacidad, implementación y efectividad de todos estos sistemas.

Y el resultado para Panamá no fue positivo. Se trata de un informe extenso (casi 350 páginas), en el que, al final, se determina el nivel de cumplimiento del país con relación a 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) –organismo del que es miembro Panamá– para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los representantes del FMI determinaron que de las 40 recomendaciones, Panamá solamente cumple cabalmente una; hay tres que se cumplen ampliamente; 23 que se cumplen parcialmente y 13 que no se cumplen.

La comparación de estos resultados con los obtenidos tras una misión similar efectuada en 2005 refleja cómo se ha deteriorado la posición de Panamá en los últimos años. Entonces, las recomendaciones que se cumplían eran 11; las ampliamente cumplidas 22; las parcialmente cumplidas seis y solamente se incumplía una.

Para el abogado Carlos Barsallo, lo que ha fallado en Panamá es la implementación y aplicación de normas. “La ley es una condición necesaria pero no suficiente”.

Panamá también ha sido penalizada por no dar seguimiento al punto de partida previo, a las promesas que había presentado el Gobierno después de la misión anterior. Por ejemplo, en la regulación de la profesión de contador.

El informe cuestiona, principalmente, que el marco legal de la lucha contra el lavado deja fuera a varios sectores, entre ellos el de bienes raíces, contadores, abogados, comerciantes de metales preciosos, que pueden ser foco de actos ilícitos.

Destaca la falta de estadísticas confiables e incluso la contradicción entre cifras que manejan las distintas entidades estatales.

Otro obstáculo para la lucha contra el blanqueo es la falta de recursos Unidad de Análisis Financiera. La efectividad de sus operaciones, según el reporte, se ve limitada por las restricciones al acceso de información y por sus recursos limitados.

El FMI recuerda que las autoridades competentes no tienen acceso sobre personas jurídicas, “como lo requieren los estándares de la GAFI”, lo que “limita su capacidad para cooperar nacional e internacionalmente”.

Al respecto, el reporte reconoce que en julio de 2013, una vez terminada la misión, se aprobó la ley que crea un régimen de custodia de las acciones al portador 2013, y esto permitirá saber quién es el propietario de los títulos de una sociedad.

Los expertos, no obstante, no pasaron por alto que la ley no entrará en vigor hasta el año 2015 y que, desde entonces, habrá un período de transición de tres años para cumplir los requerimientos de la ley.

La aprobación de esta norma es uno de los descargos que hace el Ministerio de Economía y Finanzas en su respuesta, de una página y media, al extenso reporte del FMI.

El Gobierno asegura que “el reporte no refleja el sistema actual de Panamá en l a lucha contra el lavado de capitales y la financiación del terrorismo”. Alega el escrito que después de revisar el reporte, varias entidades gubernamentales informaron de que muchas de sus respuestas no se tomaron en cuenta, resultando en conclusiones negativas en una evaluación con la que el Gobierno dijo no estar de acuerdo.

