Pepsi y Coca Cola se unen para dieta infantil

CAMPAñA.

Raúl A. Bernalrbernal@prensa.com Las transnacionales de refresco Pepsi Co y Coca Cola se comprometieron a adoptar medidas para eliminar o reducir la publicidad de sus productos dirigidos al mercado infantil como un esfuerzo por colaborar con la nutrición infantil y bajar los índices de obesidad en el mundo.

Así lo informó el portal alimentariaonline donde se destaca que el IBCA (International Council of Beverages Associations) adoptó este acuerdo, que aplica a todas las bebidas no alcohólicas, con excepción de agua, jugos de fruta y bebidas lácteas, porque sus productores no son socios.

El compromiso de la IBCA es eliminar toda publicidad de las bebidas carbonatadas, tanto impresa como en internet, televisión, radio, mensajes telefónicos, cine y en programas o películas destinados a niños menores de 12 años.

Coca Cola y Pepsi se comprometieron a emitir los lineamientos de publicidad a nivel mundial a más tardar a fines de este año, para que entre en vigor en 2009, y a revisar también otras formas de publicidad, como los patrocinios, la presencia en escuelas y las promociones en puntos de venta.

Ambas compañías dijeron que “continuarán la mercadotecnia dirigida a jóvenes y adultos con énfasis en que sus productos sí pueden formar parte de un estilo de vida saludable, y que no hay en realidad productos malos y buenos, sino abuso en su consumo”.