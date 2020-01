Periódicos de EU aumentan ganancias

NUEVA YORK, Estados Unidos (REUTERS). —Dos importantes compañías editoras de diarios de Estados Unidos, Gannett Co. y Dow Jones & Co., reportaron el martes aumentos de sus ganancias trimestrales, un reflejo de una recuperación incipiente de la publicidad en periódicos como USA Today y The Wall Street Journal.

Las compañías editoras de diarios afrontan desde hace dos años una recesión publicitaria, un reflejo de la disminución de los gastos generales de las empresas en el marco de una economía débil. Algunos editores han comenzado a ver señales de recuperación, pero siguen cautelosos.

Los diarios de orientación nacional han cobrado impulso de la recuperación de la publicidad en sectores como la tecnología, los viajes y la industria farmacéutica.

Pero en la industria en general, el mercado publicitario en el trimestre actual no será “sorprendente, a menos que se tenga exposición a algunas de estas categorías nacionales”, dijo la analista del sector de los medios Christa Sober, de Thomas Weisel Partners LLC.

Gannett Co. Inc. GCI.N, que publica 100 diarios, entre ellos USA Today, y Dow Jones & Co. Inc. DJ.N, que publica The Wall Street Journal y periódicos comunitarios, reportaron ganancias trimestrales mayores por el incremento de sus ingresos.

Los ejecutivos de Gannett dijeron que era demasiado pronto para determinar la fortaleza general del volumen publicitario para el actual cuarto trimestre, pero los resultados de septiembre fueron fuertes y resultaron más optimistas que hace tres meses.

Gannett reportó un incremento de 5% en sus ganancias, a 279 millones de dólares, o 1.03 dólares por acción diluida, desde 256.6 millones de dólares, o 99 centavos por acción, en el tercer trimestre del año pasado. Sus ingresos crecieron 4%, a mil 630 millones de dólares.

La compañía dijo que sus ingresos por diarios se incrementaron 5%, a mil 460 millones de dólares.