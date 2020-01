¡Quién tuviera ocho años de nuevo para estar parado frente al cake de cumpleaños junto a un montón de amiguitas que se apretujan para colocar un anillo alrededor de una de las velas con la esperanza de que si uno, la cumpleañera, las apagaba todas de un solo soplido –como derrumbaba el lobo feroz las casas de los cerditos- ese deseo se convertiría en realidad!

Pensándolo bien, había muchos eventos que nos permitían pedir deseos. Ver una estrella fugaz en su rápido descenso por el cielo, quedarse con la cabecita del hueso de la suerte al comer pollo, ese que en inglés se llama tan apropiadamente el wishbone o hueso del deseo. Y aquí revisando este párrafo no sé por qué lo habré escrito en pasado pues no importa cuántos años uno tenga se sigue soñando con que los deseos se van a convertir en realidad.

Es una de esas supersticiones que no logramos sacarnos del sistema. Es más, incluso la llevamos al ámbito religioso y cada vez que visitamos una iglesia por primera vez nos sentamos devotamente a rezar tres Avemarías y un Padrenuestro con el profundo convencimiento de que vamos a recibir “las tres gracias” que solicitemos. ¿O son tres Padrenuestros y un Avemaría? Mmm. Ya me enredé.

Y ¿por qué no vamos a seguir pidiendo deseos? A fin de cuentas la noción de que gracias a estos artilugios vamos a conseguir lo que queremos se ha perpetuado a través de los años. Así lo aseguran los autores de cuentos infantiles –Pinocho es prueba fehaciente de ello-, las películas, las composiciones musicales. Y volviendo a Pinocho la película de Disney sobre este personaje grabó indeleblemente en nuestra psique aquella cancioncita que dice que “When you wish upon a star… makes no difference who you are”. Confirmando una vez más que cualquiera puede pedir y recibir.

Y, por la línea esa de pedir surge la Fundación pide un Deseo, que se ocupa de volver realidad lo que algún niño enfermo quiera. Es un proyecto hermoso. Pensándolo bien pedir no tiene nada de malo siempre y cuando pidamos con sensatez. Tanto así que en el Evangelio de Mateo dice: “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis…”

Pero, qué significará hoy en día pedir con sensatez, porque a mí me suena que ya la gente ni reconoce la palabra. Piden de acuerdo a los mandatos de “la tripa” y ésta nunca ha sido buena consejera. Sucede pues que en lugar de pedir que los niños aprendan mucho en la escuela pedimos que los acepten en Harvard; y en lugar de pedir un buen trabajo pedimos ganarnos la lotería para podernos comparar una televisión nueva más grande que la pared donde queremos colgarla.

Nuevamente, no veo nada de malo en pedir, si uno pierde toda esperanza la vida deja de tener sentido. Es mucho más productivo emocionalmente caminar hacia una meta definida, soñar con algo y trabajar para conseguirlo, tener la certeza de que una vida bien llevada nos regalará una vejez placentera, pero todo con orden y disciplina. Esa materia en que muchos perdían la posibilidad de estar en el Cuadro de Honor a pesar de tener cinco de arriba abajo.

Soñar es muy democrático. Todos tenemos derecho a ello. ¡He allí su belleza! Yo me confieso una soñadora empedernida. De esas que no pueden resistir la tentación de activar un sueño cuando ven caer una estrella –que en verdad no es estrella sino meteorito, pero a quién le importa-.

Tengo años de no arrancarle un deseo al hueso de la suerte, pero eso es porque no como pechuga, así es que las posibilidades de encontrarlo son nulas. Sin embargo, hablaré con la gente aquí en mi casa a ver si revivimos la tradición que de niña me arrancó tantas sonrisas.