Plano urbano Reenfocando algunas opiniones

OPINIÓN. Tengo que confesar que di un patinazo la semana pasada al asegurar que en el concurso - licitación de la Cinta Costera, ningún arquitecto panameño podría participar. Me había llamado un colega para asegurarme que quien se presente como arquitecto del proyecto tendría que demostrar la realización previa de diseños en trabajos similares, cosa que casi con seguridad, ninguno cuenta con esa experiencia. Me alegra haber estado equivocado y me excuso de haber desinformado sobre tan importante tema, especialmente para los arquitectos panameños.

Ello afectaría el ejercicio de su profesión de arquitectura, tema sobre el cual he mantenido especial preocupación desde hace exactamente 50 años, cuando fui parte de la comisión de cuatro miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), que elaboramos el proyecto de ley que hoy rige nuestra profesión desde 1959.Continúo preocupado, eso sí, por la determinación de incluir la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la vialidad (tres temas que pertenecen a lo financiero) con el diseño de la vialidad, de la línea colectora de aguas servidas y del parque continuo, que representan labores de la arquitectura, la ingeniería vial y la sanitaria (actividades creativas del intelecto). Al separarse estos dos temas, como muchas veces ha recomendado la SPIA en el pasado– propuestas apoyadas por congresos de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos– las empresas licitarían sobre un único proyecto, el escogido, y la vencedora, sin duda alguna, resultaría ser aquella que ofreciera las mejores condiciones financieras para el país.

Esto sería más transparente y es esta la propuesta del movimiento Alianza Pro Ciudad que le transmití personalmente a la ministra de Vivienda, Balbina Herrera.La experiencia del Corredor Sur, que unió diseño y construcción, dejó sinsabores notables, como la eliminación del retorno de Punta Paitilla, lo que lleva 10 años causando problemas a centenares de automovilistas que se movilizan por la avenida Balboa.

Los del movimiento Alianza Pro Ciudad estamos profundamente interesados en el pronto desarrollo de la Cinta Costera siempre que se respeten las siguientes condiciones (muchas de las cuales se establecieron en la reunión de la Junta Municipal de Planificación, junto con funcionarios del Ministerio de Vivienda y de Obras Públicas), a saber: preeminencia del peatón sobre el automóvil, inexistencia de construcciones de cualquier tipo que elimine vista libre al litoral de la bahía, incluyendo puentes vehiculares que favorezcan al vehículo, pero obstaculicen el paisaje natural; inclusión de espacios para transporte público y también estacionamientos públicos para visitantes de otras comunidades, senderos peatonales muy arborizados con árboles nativos que florezcan con hermosura y posibilidades de mayores ensanches futuros de los parques, requisitos en los términos de referencia que permitan la participación de constructoras panameñas, además de una clara legislación que impida la construcción de edificaciones que limiten las vistas.

El autor es arquitecto y representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, SPIA, en la Junta de Planificación.