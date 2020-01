Prohíben uso de moneda extranjera en Siria

El presidente sirio, Bachar al Asad, emitió ayer un decreto que prohíbe el uso de cualquier moneda extranjera dentro del país, que será castigado con penas de hasta 10 años de cárcel.

La agencia de noticias oficial siria, Sana, informó de que en virtud del decreto no se permitirá comercializar productos o servicios con ninguna divisa que no sea la local, la libra siria, a no ser que se disponga de un permiso del Gobierno.

El incumplimiento de esta orden puede acarrear penas de entre 6 meses y 10 años de prisión y el pago de multas, dependiendo de la cuantía de las transacciones en moneda extranjera.

La economía siria no ha hecho más que deteriorarse desde el inicio del conflicto a mediados de marzo de 2011.

Más de 100 mil personas han muerto desde el comienzo del levantamiento contra el régimen de Bachar al Asad, según las últimas cifras proporcionadas por las Naciones Unidas a finales del mes de julio.