Recomiendan comprar acciones de Yahoo! Inc.

INVERSIóN.BUSCAN RECUPERAR CUOTA DE MERCADO.

Los inversionistas deberían usar opciones accionarias para apostar a que los títulos del buscador en la web Yahoo! Inc. fluctuarán más que los de la subastadora en línea EBay Inc., después de que las dos empresas de internet anuncien sus ganancias el mes entrante, dijo el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs & Co.

Una estrategia de comprar opciones de Yahoo y vender contratos de EBay también podría beneficiarse, porque el precio de las opciones en EBay, la mayor empresa de subastas online del mundo, es elevado, dijeron los estrategas de derivados Maria Grant y John Marshall en una nota. EBay anuncia sus ganancias el 17 de octubre.

Para Yahoo, dueño del segundo motor de búsqueda más utilizado del mundo, la "incertidumbre se acrecienta" antes del anuncio de sus resultados el 16 de octubre, porque está desarrollando una estrategia para competir con el buscador número uno, Google Inc., y sus acciones tienden a fluctuar más que las de EBay tras el anuncio de ganancias, escribieron los estrategas.

Las ganancias de Yahoo bajaron con respecto al año anterior en los dos primeros trimestres de este año, mientras que el crecimiento de las ventas cayó por debajo de 10% por primera vez desde 2002. El máximo responsable, Jerry Yang, dijo en julio que pasaría 100 días mejorando la tecnología y contratando ingenieros para recuperar cuota de mercado de Google.

Las acciones de Yahoo cerraron ayer en la Bolsa de Nueva York a 26.84 dólares, un alza de 2.18%. Por su parte las acciones de Google bajaron un 0.04%, cerrando de esta forma en 567.27 dólares.