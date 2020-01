Refinerías ganan menos por crisis

COMBUSTIBLES

Las refinerías de Europa y Asia pierden dinero con la gasolina por primera vez en casi tres años conforme el caos económico de Europa genera una caída de la demanda luego del período de mantenimiento y el fin de la temporada de conducción.

Los precios de referencia del barril de gasolina en Singapur y el noroeste de Europa cayeron este mes por debajo del crudo Brent por primera vez desde enero de 2009, según datos que recopiló Bloomberg.

Los precios asiáticos, que promediaron $7.42 más que el petróleo este año, se negociaban hoy a $1.62 menos, mientras que la declinación en Europa fue de $2.02 en comparación con una prima promedio de $5.94 en 2011.

Indian Oil Corp. y Unipetrol AS estuvieron entre las refinerías no rentables en los últimos trimestres. PetroChina Co. dijo que las pérdidas de su actividad de refinería pueden crecer a 50 mil millones de yuanes ($7 mil 800 millones) este año.

Formosa Petrochemical Corp. y Royal Dutch Shell Plc reanudan la producción de gasolina luego de incendios y elevan la oferta en momentos en que la crisis de la deuda de Europa y un desempleo estadounidense de 9% reducen el consumo y aumentan las reservas de combustible.

“En los últimos meses, los problemas de la gasolina se vieron compensados por el mantenimiento y pausas en la producción de las refinerías”, dijo Alex Yap, un analista de Facts Global Energy, una consultora de Singapur que estima que los débiles márgenes persistirán en los próximos meses. “Pero ahora la oferta aumenta conforme la producción de las refinerías crece a medida que se acerca el invierno”.

Las refinerías suelen hacer mantenimiento en otoño y primavera en el hemisferio norte a los efectos de mantener alta la producción en los períodos de mayor demanda, que son la temporada de conducción de verano, en el caso de la gasolina, y el combustible para calefacción en los meses más fríos.