Rentas atraen a Google

MERCADO INMOBILIARIO

Google Inc., Kroger Co. y Waste Management Inc. están invirtiendo en viviendas de alquiler para personas de bajos ingresos, al sentirse atraídas las compañías a un sector dominado durante mucho tiempo por firmas financieras con rentabilidades que se han duplicado a casi 10% desde 2006.

Alrededor de $7 mil 500 millones de capital de inversores fluirán a proyectos residenciales de Estados Unidos para personas mayores y trabajadores pobres este año, según Fred Copeman, quien sigue el mercado en la firma de contabilidad Reznick Group en Bethesda, estado de Maryland.

Esto se compara con $4 mil 500 millones en 2009 y es el primer incremento en tres años, según cálculos de la consultora Ernst & Young LLP.

Las inversiones están atrayendo a compañías no financieras que buscan compensar ingresos tributables que trepan según se recupera la economía.

Los acuerdos, que aumentan la disponibilidad de viviendas económicas, también ofrecen una alternativa a los rendimientos más bajos de los bonos gubernamentales y de empresa hasta la fecha.

“La sorpresa no es que Google invirtió”, dijo David Smith, presidente de Recap Real Estate Advisors, firma con sede en Boston que se concentra en propiedades multifamiliares.

“La sorpresa sería si cualquier empresa de la lista Fortune 100 con ganancias confiables no estuviera invirtiendo en este entorno”.

La rentabilidad a los inversores, que varían según las condiciones de los tratos individuales, se deriva de créditos federales y deducciones por depreciación que reducen las facturas de impuestos.

Los inversores ganan dinero principalmente pagando menos de un dólar por cada dólar de créditos impositivos.

Las transacciones suelen ser más adecuadas para compañías con ganancias regulares y una perspectiva de largo plazo, porque los créditos tributarios se pagan a lo largo de 10 años y el capital puede estar atado por 15 años.