Reporte financiero Acciones de fondos mueven la bolsa local

TRANSACCIONES POR 10.7 MILLONES.

La Bolsa de Valores de Panamá registró transacciones por 10 millones 770 mil 130 dólares en la recién pasada semana.

Las acciones de fondos fueron las que mayor negociación registraron con 6.5 millones de dólares seguido de los Valores Comerciales Negociables con 1.5 millón de dólares.

El lunes fue la jornada más movida y en que que se transó más del 80% de la actividad total de la semana, con 8.9 millones de dólares en negocios.

Ese día, en el mercado secundario, de Banistmo Bond Fund, Inc., se negociaron 3 mil 872 acciones a precio de 10.05 dólares cada una; de Banistmo Liquidity Fund, Inc., se negociaron 611 mil 652 acciones a precio de 10.51 cada una, sin cambio en el precio de cierre de ambos fondos.

Además se negociaron 11 mil 485 acciones de Panama Fixed Income Fund 2 a precio de 10.10 dólares y mil 483 acciones de Panama Fixed Income Fund A., a precio de 10.11 dólares cada una, provocando que el precio de cierre de ambos fondos se incrementara poco más de un centésimos y poco más de dos centésimos respectivamente.

Ese mismo día en el mercado primario, se colocaron Valores Comerciales Negociables de La Hipotecaria, S.A. por un monto total de 50 mil dólares a tasa de interés de 5.50%, con fechas de vencimiento en abril de 2007. También se colocaron Notas Corporativa de Banco Continental, S.A., por un monto de 175 mil dólares a tasa de interés de 6%, con fecha de vencimiento en marzo de 2009 y precio de 100%.

El martes se volvieron a colocar Valores Comerciales Negociables de La Hipotecaria, S.A. por un monto de un millón 576 mil a tasa de interés de 5.50%, con fecha de vencimiento en abril de 2007. También se colocaron bonos de Econo-Finanzas, S.A., por un monto de 50 mil dólares a tasas de interés de 7.375%, con fecha de vencimiento en septiembre de 2008 y precio de 100% y bonos de Panameña de Motores, S.A., por monto de 8 mil dólares a tasa de interés de 6%, con fechas de vencimiento en marzo de 2009 y precio de 100%.

En el mercado secundario, de Banistmo Bond Fund, Inc. se negociaron 245 acciones a precio de 10.05 dólares cada una y 23 acciones de Banistmo Growth Fund, Inc. a precio de 34.37 dólares cada una, sin cambio en el precio de cierre de ambos fondos. Por último, de Banistmo Bond Fund II, Inc. se negociaron 1,572 acciones a precio de 10.05 dólares cada una, provocando que su precio de cierre se incrementara poco más de un centésimo.