Retiran productos lácteos de China

CONSUMO PELIGROSO

Cuatro compañías chinas han iniciado la retirada de productos lácteos importados de la firma neozelandesa Fonterra, después de que esta hallara en algunos de sus productos una bacteria que puede causar botulismo.

La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China publicó ayer una lista de cuatro empresas chinas que habían comenzado a retirar estos productos alimenticios del mercado chino además de paralizar las importaciones.

En concreto, son dos firmas de Hangzhou (costa este de China), Wahaha Health Food Co., y Hangzhou Wahaha Import & Export Co.; además de otras dos empresas de Shanghai, Shanghai Tangjiu Co. y la rama con sede en Shanghai de Dumex Baby Food Co.

En un comunicado posterior, las autoridades informaron que Coca-Cola China también es uno de los importadores en el país asiático de Fonterra, pero no se había confirmado si esta última firma ha comenzado a retirar productos.

La agencia oficial Xinhua señaló que las autoridades mantuvieron un encuentro con Coca-Cola China, Hangzhou Wahaha Health Food Co. y Shanghai Dumex Baby Food Co., para conocer la situación e instarles a parar las importaciones y retirar “de manera urgente” los productos con probabilidad de estar contaminados.

El organismo también emitió ayer una alerta a los consumidores sobre tres remesas de productos lácteos de la marca Karicare, producidos por la compañía neozelandesa Nutricia, que ha iniciado una retirada preventiva de algunos de sus productos por su relación con Fonterra.

La empresa neozelandesa Fonterra, principal exportador mundial de productos lácteos, indicó que ha vendido a ocho clientes –cuyos nombres no ha revelado– concentrado de la proteína del suero de leche sospechoso de estar contaminado debido a una cañería sucia en una de sus plantas.

Según el Ministerio de Industrias primarias de Nueva Zelanda este componente, que se utiliza en la elaboración de productos de alimentación infantil o bebidas deportivas, ha sido exportado a Australia, China, Malasia, Vietnam, Tailandia y Arabia Saudí.