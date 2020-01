Samsung podría subir 40%

TECNOLOGÍA

Al menos 10 analistas reafirmaron sus recomendaciones de “compra” sobre Samsung Electronics, Co., después de su pérdida de ingresos en el cuarto trimestre, estimando que el fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo podría subir más de un 40% el año que viene.

Después de tres años consecutivos de descensos, las acciones de la compañía surcoreana podrían aumentar durante los próximos 12 meses, según las estimaciones de los 38 analistas encuestados por Bloomberg.

Eso depende en parte de la capacidad de Samsung para aprovechar sus ventas de chips de memoria y pantallas, y evitar la tentación de recuperar la cuota de mercado en un mercado de teléfonos inteligentes deprimido en todo el mundo. El gigante de la electrónica de consumo, que está perdiendo terreno constantemente frente a Apple y las marcas chinas del mercado medio Huawei Technologies, Co. y Xiaomi Corp., Inc., la semana pasada registró ganancias del cuarto trimestre que no alcanzaron las estimaciones de los analistas, ya que la demanda de teléfonos inteligentes se desvaneció.

Sin embargo, el beneficio fue el segundo consecutivo, lo que provocó que los analistas de las corredurías, incluyendo Daishin Securities y Hyundai Securities reiteraran las calificaciones de compra. “La pérdida de cuota de mercado de teléfonos inteligentes de Samsung podría disminuir a medida que reestructuran su línea con modelos más competitivos de gama baja a media”, dijo Dohoon Lee, analista de CIMB Securities Korea. “La valoración de las acciones sigue siendo barata, por lo que es improbable que se reduzca mucho más allá del nivel actual”. A largo plazo, la compañía ha señalado un cambio potencial en la estrategia de teléfonos inteligentes. El vicepresidente, Lee Jae Yong, el año pasado reemplazó al jefe del negocio de dispositivos móviles como parte de una revisión anual de gestión.