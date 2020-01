De ahí que seis-sigma es el conjunto formal de procedimientos que le permite a una empresa implementar las lecciones de Walter Shewhart y W. Edwards Deming. En un contexto comercial, el símbolo se refiere a la cantidad de variación o inconsistencia de un producto o proceso. El seis indica un número muy bajo de variaciones o defectos.

Seis-sigma (Six sigma) se concentra en el máximo retorno económico y la satisfacción de los clientes externos. Actualmente, en los EU compañías tanto grandes como pequeñas están aplicándolo. La aplicación exitosa de seis-sigma típicamente le garantiza al cliente la entrega de productos y servicios casi perfectos (de hecho, tiene un bajísimo índice de 3.7 defectos por millón). Seis-sigma fue bautizado en la década de los ochenta por Bob Galvin, gerente general de Motorola, Inc., y llevó a que dicha compañía instituyera, en ese momento, cierto número de iniciativas altamente rentables. La técnica fue reforzada en 1993 cuando Allied Signal Inc. la adoptó como método obligatorio para mejorar sus procesos y procedimientos administrativos. En 1998, Jack Welch, para entonces gerente general de General Electric, describió seis-sigma como "de todas las emprendidas, la iniciativa que más retos y recompensas potenciales ha presentado".

No obstante todos los intringulis estadísticos, seis-sigma es, supuestamente, una técnica sencilla que se concentra en retornos sobre la inversión y los clientes externos, basada en la aplicación de métodos establecidos y comprobados de fabricación y comercio.

Pero de que son estadísticos los intringulis, no quepa duda: su aplicación requiere del uso intensivo de esta ciencia a fin de eliminar la variabilidad de los procesos y producir resultados con un mínimo de defectos (¿qué tal les suena 3,4 defectos por millón de oportunidades o DPMO, lo que equivale a un nivel de calidad del 99.9997%?); todo ello, por supuesto, con costos bajos y máxima satisfacción del cliente.

Una empresa que desee implementar seis-sigma debe definir lo que desean sus clientes. De esta forma, puede concentrarse en reducir las variaciones de procesos o productos que les importan a los clientes y no solo a la compañía. Luego, se aplica la información y los hechos para hacerle frente a las necesidades de los clientes.