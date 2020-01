Soporte técnico Al final, un celular es un celular

OPINIÓN IHace algunos años se entendía que los teléfonos celulares eran dispositivos electrónicos con diseños intrincados, con partes encargadas de procesar millones de cálculos por segundo para comprimir y descomprimir el flujo de voz. Al desarmar uno de esos aparatos, el usuario curioso podía encontrar un circuito integrado que contiene el cerebro del teléfono, una antena, una pantalla de cristal líquido, un teclado pequeño, un micrófono, una bocina y una batería.A pesar de que ciertos elementos se mantienen vigentes, son los cambios de diseño, las innovaciones y sus múltiples funcionalidades lo que hacen que día a día uno piense en cambiar de unidad y estar al minuto con la tecnología celular. Claro está, la creatividad no tiene límites y el ser humano busca formas de sacarle ventaja a este revolucionario invento. En Argentina, por ejemplo, ya se filmó un cortometraje con las cámaras de seis teléfonos celulares, cuyo título es "Conectados", que narra historias de encuentros y desencuentros entre dos jóvenes. En la música, se presentó una nueva tecnología con función de walkman. Esto permite a los "birriosos" de la música escuchar música mientras reciben una llamada, y al colgar seguir escuchando a los artistas preferidos.La moda también entró por los celulares. Uno de los primeros celulares tuvo como protagonista a Diane Von Furstenberg, con quien diseñaron un aparato que evocaba la obra de Andy Warhol; luego, Anna Sui imprimió su estilo y después otro fabricante logró una asociación con Pininfarina, el diseñador más prestigioso del sector automotriz para estrenar una unidad inspirada en las líneas de un Ferrari. ¿Lo nuevo? Se ha diseñado un teléfono que no tiene teclas para marcar y cuyo tamaño es el de un lápiz labial. Ese celular posee un sistema de marcación por comandos de voz y con un solo movimiento de la muñeca, puedes contestar o terminar las llamadas. ¿Funciones regulares? Tiene una pantalla que sirve de espejo y una cámara VGA que permite transferir imágenes, tonos, protectores de pantalla, música y videos desde el dispositivo a la computadora y viceversa. En la feria CeBIT 2005 que se realizó en Hannover, Alemania, se presentaron teléfonos celulares con cámaras de 7 megapixeles, meses después de que el mundo de la tecnología se enterara de que se habían fabricado teléfonos con cámaras de 5 megapixeles. También existen unidades con prestaciones del software que permiten editar y efectuar diversas tareas tanto en Excel, Word y Powerpoint. Mientras la telefonía celular camina a pasos agigantados, sus herramientas complementarias no se quedaron atrás. Se ha desarrollado un software de reconocimiento de voz, y los sistemas de manos libres, inalámbrico, compatible con todos los móviles de tecnología Bluetooth.El teléfono celular es un aliado más del estilo de vida de los seres humanos, sin embargo por mucha trillada convergencia que pregonen sus fabricantes, al final un celular sigue siendo un celular.

El autor es periodista