SsangYong Motor, al borde de la insolvencia

La firma automotriz surcoreana SsangYong Motor, especializada en todoterrenos, se encuentra al borde de la insolvencia, tras la ruptura del diálogo con los sindicatos de trabajadores.

Los directivos de la firma informaron del fin de las conversaciones ante las diferencias sobre la cifra de despidos.

“Ofrecimos mantener a más trabajadores, pero los sindicados insisten en que no debe haber despidos”, dijo el directivo Lee Yoo Il. “Por ello decidimos que no tenía sentido continuar las conversaciones”. Si se prolonga la ocupación de la fábrica, que dura ya más de dos meses, no habrá más opciones que una liquidación, advirtió.

Cientos de miembros de los sindicatos despedidos de permanecen ocupando desde mediados de marzo la fábrica de Pyeongtaek, en protesta por la situación.

Ssangyong, la más pequeña de las automotrices surcoreana, anunció en abril el despido de 2 mil 650 trabajadores, más del tercio de su plantilla.