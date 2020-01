Suárez adjudica otros dos contratos de asfalto a su tío

EL MONTO SUMA $4.59 MILLONES

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó a comienzos de año dos contratos de la segunda fase del programa “Asfaltando Tu Ciudad” a la empresa Almacenadora Nacional, propiedad de Ricardo Suárez Sogo, tío del ministro Federico José Suárez.

Los dos contratos, que contemplan el asfaltado de calles en La Chorrera y Arraiján, tienen un valor conjunto de $4.56 millones.

No se trata de los primeros proyectos que el ministro Suárez concede a la empresa de su familiar. En los primeros meses de Suárez al frente del MOP le adjudicó dos contratos de manera directa y en diciembre de 2010, Almacenadora Nacional resultó vencedora en un acto público dentro de la primera fase del programa “Asfaltando Tu Ciudad”. El contrato fue de $6.47 millones.

Entonces, el empresario Ricardo Suárez dijo que había tomado la decisión de no volver a licitar con el MOP durante esta administración para evitar suspicacias.

Sin embargo, no solo volvió a participar en una licitación, sino que terminó ganando otros dos contratos millonarios.

Consultado al respecto, Ricardo Suárez dijo que el hecho de volver a licitar fue una decisión de la empresa. “Nosotros estamos haciendo esto siempre y no veíamos razón de no participar en la licitación. Tenemos todo el equipo y la gente, y no queremos sacar a gente de su trabajo”, explicó el empresario, que al ser cuestionado sobre un posible conflicto de intereses alegó que “no hay ningún conflicto de familia. Siempre he licitado. He licitado con asfalto, haciendo puentes... En todos los gobiernos he licitado”, aseguró. Por su parte, fuentes del MOP dijeron que se trató de una licitación pública, como en el caso anterior, a la que se podía presentar cualquier empresa.

No obstante, para Transparencia Internacional, situaciones de este tipo sí representan un conflicto de intereses por el vínculo familiar entre funcionario y empresario.

Ya cuando se conoció la contratación de Almacenadora Nacional por parte del MOP para la primera fase del proyecto, Angélica Maytín Justiniani, presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional Panamá, dijo que “era necesaria la aplicación del Código de Ética en estos casos para enviar el mensaje de la importancia de predicar con el ejemplo, y no permitir que este tipo de situaciones pasen desapercibidas porque constituyen precedentes negativos”.

licitaciones diferentes

El 5 de enero de 2012 el MOP adjudicó a 10 empresas los 22 contratos que conforman la segunda fase del proyecto “Asfaltando Tu Ciudad” que asciende a un total de $46.1 millones.

La que más contratos obtuvo fue Copisa, con cinco proyectos por valor de $10.9 millones; seguida de Constructora Rodsa, con tres obras por $6.59 millones. También aparece en la lista una empresa que se ha hecho un espacio fijo en la mayoría de las contrataciones del MOP: Transcaribe Trading, firma que ganó en esta ocasión dos contratos por $4.73 millones. En esta licitación los montos adjudicados no fueron tan equitativos como en la anterior, celebrada a finales de 2010, y en la que 12 empresas resultaron beneficiadas con proyectos entre $6.2 millones y $6.7 millones, proceso en el que, además, no se produjo competencia directa por ninguno de los contratos que había en juego, ya que solo una empresa se postuló para cada proyecto.