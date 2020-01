Suiza estudia el secreto bancario

ZURICH, Suiza (AFP). -El frente unido para la defensa del secreto bancario, que garantiza buena parte de la prosperidad económica suiza, comienza a resquebrajarse, tras las propuestas destinadas a matizarlo formuladas por algunos miembros del Gobierno.

Oficialmente, nada fue decidido, recordó este lunes Achille Casanova, portavoz gubernamental. Pero según informaciones divulgadas por la prensa, seis ministros apoyan una serie de propuestas que tropiezan con la oposición del titular de Finanzas, Kaspar Villiger, actual presidente de la Confederación Helvética.

Según Pascal Couchepin, ministro de Economía, se trataría de ser menos severos en el tema de los impuestos indirectos, como el fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para salvar lo esencial, es decir los fondos que los ciudadanos de la UE colocan en Suiza para escapar al impuesto sobre la renta.

Pascal Couchepin podría precisar la posición suiza durante una visita oficial de dos días a Madrid esta semana, del 24 al 26 de abril.

El brusco cambio de Suiza sigue al fracaso la semana pasada en Bruselas de la sexta ronda de las negociaciones UE-Suiza sobre el fraude aduanero.

No hubo "ningún progreso", según Rudolf Dietrich, director general de aduanas y jefe de la delegación, y no se fijó ninguna fecha para una nueva reunión. "Mientras que Suiza esté dispuesta a realizar amplias concesiones, la UE quiere imponer el dictado de la comunidad", añadió Dietrich. Suiza estaba dispuesta a cooperar sobre el fraude aduanero, como el tráfico de tabaco, pero no sobre el conjunto del sistema fiscal indirecto, como pedía Bruselas.