Swatch se asocia con gigantes bancarios

PAGOS CON RELOJ

Swatch Group AG se asociará con gigantes bancarios chinos para vender un reloj que puede hacer pagos a firmas minoristas en todo el país, lo que plantea un desafío a los relojes inteligentes de Apple Inc. y Samsung Electronics Co.

El aparato permitirá a los usuarios hacer pagos en comercios que tengan máquinas de punto de venta de China Union Pay Co., según la compañía de Biel, Suiza, que también se asociará con Bank of Communications Co., uno de los cinco grandes bancos de China.

El reloj, cuyo precio es de 580 yuanes ($91), se llama Swatch Bellamy y se venderá en China en locales de Bocom y Swatch a partir de enero del año próximo, para luego extenderse a Suiza y Estados Unidos, dijo el máximo responsable ejecutivo, Nick Hayek, en una reunión en Shanghai.

Un chip de comunicación ubicado bajo el dial permite que el aparato funcione de manera similar a una tarjeta bancaria.

Al hablar sobre por qué el reloj se vendía primero en China, Hayek dijo que si bien Swatch siempre consideró que su principal territorio era Suiza, “lleva meses y años” hacer algo nuevo con los bancos suizos.

El lanzamiento del reloj se produce en momentos en que los fabricantes de relojes suizos se ven ante una contracción del mercado chino desde que el gobierno del país empezó a desalentar el gasto extravagante de sus funcionarios a fines de 2012. El Apple Watch está en venta a apenas $349, por lo cual los fabricantes de relojes tradicionales incorporan funciones electrónicas a sus propios productos.

“Para Swatch es importante tener su propia versión del ‘smartwatch’, dado que Apple y otras empresas de tecnología buscan establecer cabeceras de playa en la muñeca izquierda”, escribió ayer en una nota Luca Solca, un analista de Exane BNP Paribas. “Esto es para Swatch una movida en un partido que a todas luces no ha terminado”, dijo.

El producto se suma a la competencia que enfrentan los relojes inteligentes de Apple y Samsung, que tienen capacidades de pago, pero no están asociados a la red Unionpay. Los productos de tecnología de vestir podrían superar los $32 mil 200 millones en ventas para 2019, mientras que el año pasado fueron de $18 mil 900 millones, estima la firma de análisis IHS.