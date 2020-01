Transacciones por 10.8 millones de dólares

JORNADA. La Bolsa de Valores de Panamá registró ayer transacciones por un monto total de 10 millones 862 mil 618.71 dólares. En el mercado accionario, de Grupo Banistmo se negociaron 6 mil 375 acciones a precio de 34.50 dólares por acción. En el mercado primario se colocaron Valores Comerciales Negociables de Empresas Tagarópulos S.A. por un monto total de 201 mil dólares, a tasa de interés de 5.25% y 5.50%, con fecha de vencimientos en agosto de 2006 y febrero de 2007. También se negociaron bonos de Grupo Financiero Delta Corp.

por un monto de 30 mil dólares a tasa de interés de 8.72%, con fecha de vencimiento en noviembre de 2007 y precio de 100%. Se negociaron acciones preferidas de Primer Banco del Istmo con dividendo de 7% y precio de 100 dólares cada una. En el mercado secundario se negociaron Valores Comerciales Negociables de La Hipotecaria S.A., por un monto de 199 mil dólares a tasa de interés de 5.25%, con vencimiento en febrero de 2007 y precio de 100%.Además se negociaron 130 acciones de Banistmo Bond Fund Inc. a precio de 10.04 dólares cada una, sin cambio en el precio de cierre; y 37 mil 742 acciones de Banistmo Bond Fund II Inc. a precio de 10.04 dólares cada. De Banistmo Growth Fund Inc. se negociaron 571 acciones a precio de 33.86 dólares cada una, provocando que el precio se incrementara en poco más de 16 centésimos. Se negociaron Letras del Tesoro de la República de Panamá por 10 millones de dólares con fecha de vencimiento en septiembre de 2006, y precio de 97.33%.