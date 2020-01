Twitter blinda sus servicios

EN CONTRA DE INSULTOS POR LA RED

Twitter dictó nuevas reglas para controlar el lenguaje ofensivo después de que mujeres británicas de renombre reportaron haber recibido una lluvia de mensajes insultantes, acosadores o amenazantes a través del servicio de microblogging.

En un mensaje publicado en su página de internet, Twitter anunció la incorporación de una tecla para el reporte de insultos y la actualización de sus normas a fin de aclarar que “no toleraremos un comportamiento ofensivo”.

Durante la última semana, la prensa británica ha publicado una serie de artículos que detallan fuertes amenazas de violación y mensajes cargados de misoginia dirigidos a mujeres de renombre en el país, entre ellas periodistas, candidatas políticas y legisladoras.

En un mensaje publicado el sábado, el gerente general de Twitter, Tony Wang, dijo que deseaba “pedir disculpas personalmente a las mujeres que han sido objeto de abuso en Twitter y por lo que han tenido que pasar”.

“Los abusos de los que han sido objeto simplemente no son aceptables. No es aceptable en el mundo real, y no es aceptable en Twitter”, dijo.

Twitter UK dijo que iba a incorporar personal para ayudar a gestionar las denuncias de abusos.

También dijo que el botón “denuncia un abuso” dentro de un tuit que está disponible en la versión de Twitter para iPhone se añadiría a la página web y el resto de plataformas que usan otros móviles.

El problema de los abusos por parte de los denominados trolls en internet ha acaparado portadas en Reino Unido desde que la activista Caroline Criado-Pérez fue atacada por una oleada de cáusticos tuits por defender con éxito que la cara de una mujer aparezca en los billetes.

La policía detuvo a dos hombres por amenazas de violación contra Criado-Perez.

Uno de ellos también era sospechoso de hacer amenazas similares a la parlamentaria laborista opositora Stella Creasy, que también respaldó la campaña sobre los billetes.