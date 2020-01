La Unión Europea impulsa el crecimiento

BRUSELAS, Bélgica (AFP) –La Unión Europea (UE) ha pasado discretamente de las declaraciones altisonantes, prometiendo rigor presupuestario y lucha contra el déficit público, a un régimen menos severo para impulsar de nuevo el crecimiento.

Los ministros de Finanzas de los doce países de la zona euro, reunidos en el marco del Eurogrupo, habían autorizado a principios de julio una flexibilización para 2001 y 2002 de los criterios de rigor presupuestario que se habían fijado.

“Este acuerdo entre ministros tiene tan sólo un carácter informal, puesto que el Eurogrupo es en sí una instancia informal, pero refleja la voluntad de los países del euro de tener más flexibilidad frente al decaimiento del crecimiento en la zona euro”, subrayó un experto europeo. En Francia, el Ministerio de Finanzas señaló que la desaceleración del crecimiento supondrá un descenso del “ritmo” de la reducción del déficit presupuestario francés en 2001. Francia, de todas formas, no tiene la intención de modificar “su política en materia de finanzas públicas”, basada en una reducción del gasto y el déficit público, para alcanzar un excedente de aquí a 2004, informaron las mismas fuentes.

París adoptó el compromiso de situar su déficit público en el 0.6% del PIB en 2002, y alcanzará el equilibrio de sus cuentas en 2004.

Un portavoz del Ministerio alemán de Finanzas había subrayado igualmente el lunes que Alemania no tiene la intención de alejarse de los criterios del pacto de estabilidad presupuestaria.

“El hecho de darnos un margen de maniobra no significa que vayamos a utilizarlo totalmente, se trata solamente de tener algo de flexibilidad, resumía un diplomático, que quiso asegurar que no habrá derrapes presupuestarios, como creen algunos. El ministro austriaco de Finanzas, Karl-Heinz Grasser, afirmó que su país “está en línea” con los objetivos de reducción de los déficit presupuestarios, y que no tiene intención de desviarse del objetivo del gobierno de obtener un déficit presupuestario nulo. “No hay absolutamente ninguna posibilidad de cambiar de dirección”, dijo el ministro al diario económico Wirtschafts Blatt.

En Roma, fuentes del Tesoro citadas por la prensa reiteran que Italia tiene intención de “hacer lo máximo” para llegar a los objetivos del pacto de estabilidad. Italia se dirige hacia un déficit del 1.8%–1.9% del PIB en 2001, pero sigue convencida de que podrá alcanzar el 1.5%.