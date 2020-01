VALOR RAZONABLE: Exceso de todo

VALOR RAZONABLE

OPINIÓN.

Todo en extremo es malo, reza el viejo adagio. Pero cuando múltiples tipos de excesos se combinan, uno puede sentirse como George Clooney y Mark Wahlberg en la producción de Hollywood The Perfect Storm, enfrentando olas jamás vistas.

El deseo por una pesca mayor; por un gran botín económico, llevó a esa tripulación al despeñadero. La publicación de Cepal de la semana pasada confirmó lo que muchos anticipamos: la economía panameña crecerá a un nivel más modesto, una proyección que rondará entre 6% y 6.5%.

Lo que para el resto de Latinoamérica (y el mundo) es generador de envidia, para algunos panameños es motivo de preocupación. Esta “desaceleración” no es culpa de los recientes escogidos gobernantes ni tampoco de los salientes. Simplemente, es el ajuste necesario al final de un ciclo expansivo que duró muchos años. Más allá de crecer más lentamente, las preocupaciones cotidianas sobre el futuro a corto y mediano plazo en materia económica rondan los excesos y exageraciones del pasado reciente y cómo estas acciones repercutirán en la capacidad de honrar obligaciones de manera adecuada y planeada. Inversiones en obras de gran envergadura y una plataforma de gastos corrientes agresiva que incluye subsidios y contrataciones/empleomanía son medidas reservadas para momentos difíciles, con la finalidad de reactivar economías.

Los últimos años de crecimiento más que robusto (e.g. 10% por año) fueron ayudados por medidas que llevaron a resultados inflacionarios. El exceso reinó rampante, pero no fue únicamente en el sector público donde hubo exageraciones. Dada la situación mundial de tasas de interés ínfimas, se ha abusado de la inaguantable impresión de dólares, llevando a más de un analista a cuestionar el futuro de la moneda. Tasas bajas de interés suelen facilitar el acceso a crédito del empresario y proveen oportunidades para que el ciudadano promedio adquiera su residencia o su auto, pero aquí el exceso también ha reinado en el sector privado; haciendo de la deuda familiar una posible bomba de tiempo. El exceso en el crédito puede ser uno de los componentes más delicados en nuestra economía, considerando que la fluctuación en tasas hacia arriba puede generar situaciones de impagos en bancos, llevando a un deterioro en las carteras crediticias que desencadenará una espiral de contracción inevitable, limitando acceso a crédito y creando un ambiente de austeridad que puede aumentar el desempleo y más impagos en bancos. Ante esa austeridad, entonces interviene el Estado con medidas de inversión en proyectos y otras iniciativas como, por ejemplo: perdón. Se me pasaba que el exceso reciente no da espacio para esa intervención, porque los ingresos corrientes se necesitan para pagar deudas y planilla.

Bueno, siempre está la posibilidad de más deuda, ahora quizás más cara porque estamos en una lista gris que puede complicar las cosas aún más. Todo en exceso es malo, pero la exageración sin medida con dinero ajeno es perversa. Que reinen aguas mansas para todos y que el exceso sea parte del pasado.