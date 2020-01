Virus informático ataca a CNN y SBC

EL GUSANO ZOTOB.

Las computadoras de la telecadena Cable News Network, la compañía telefónica SBC Communications Inc. y el diario The Financial Times fueron atacadas por un virus informático del tipo ‘gusano’ que toma por blanco el sistema operativo Windows de Microsoft Corp.

El programa destructivo es una variante de un gusano conocido por Zotob y que afecta a las computadoras que usan el Windows 2000, dijo Stephen Toulouse, gerente de seguridad de programas en Microsoft. Symantec Corp., el mayor fabricante mundial de programas informáticos antivirus, y Trend Micro Inc., el mayor de Japón, subieron sus calificaciones de riesgo respecto del gusano.

"Nuestro análisis ha revelado que los gusanos detectados son diferentes variaciones del virus existente llamado Zotob", escribió Toulouse en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los clientes que habían actualizado sus programas o que están usando otras versiones del sistema operativo, como el Windows XP, no fueron afectados, dijo Toulouse.

Microsoft, cuyo sistema Windows hace funcionar casi 95% de las computadoras personales del mundo, dijo que el gusano aprovecha un defecto en Windows revelado por la compañía el 9 de agosto, cuando también distribuyó un programa para corregir la falla. El plazo entre la revelación de un defecto y la creación de un programa para explotar la falta, ha ido disminuyendo de meses a días durante los cuatro últimos años.

"Hay la posibilidad de que la infección se propague fuera de Estados Unidos, porque cualquier sistema Windows 2000 que no ha sido parchado aún, está expuesto", dijo Joe Hartmann, investigador de Trend Micro en Tokio.

Microsoft dijo que el correctivo para el defecto puede conseguirse en la siguiente dirección en internet: http:/www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS05-039.mspx.