Víveres abandonados en los supermercados

LIBRETA DE ANOTACIONES

En un reciente fin de semana, observé una situación que ocurre con mucha frecuencia en algunos supermercados en la ciudad de Panamá.

Ha notado usted que cerca de las cajas siempre hay carretillas llenas de víveres que alguien dejó por algunas razones, ya sea que recibió una llamada intempestiva y tuvo que suspender la compra o no le alcanzó el dinero, o no estuvo de acuerdo con el precio una vez que lo conoció en la caja (cuando no tienen precio a la vista).

Lejos de la especulación de lo sucedido existe la inquietud de que estos artículos serán retornados a su estantería y que podrán ser escogidos nuevamente por otros compradores.

La situación planteada tiene una dimensión profunda, pues si ese producto es de aquellos que requieren un enfriamiento continuo, ya interrumpió la cadena de enfriamiento y posiblemente su descomposición.

¿Qué podemos hacer? Hay aspectos que debemos tomar en cuenta al escoger los artículos:

1. Observe que estén frescos, enteros y que no estén marchitos.

2. Escoger el artículo cuyo empaque no esté golpeado como los enlatados. Toque el producto, algunas etiquetas podrían impedir ver si posee golpe.

3. Mire las esquinas si se trata de una caja. Que no estén hundidas.

4. En el caso de algunos productos que no permiten que se abran, estos tienen probador. Sin embargo, si este probador se agotó, quizás el producto fue abierto ante la necesidad de conocer su olor antes de pagarlo.

5. Si es carne, tome en cuenta si tiene mucho líquido en el empaque, pues al interrumpir la cadena de enfriamiento, la carne empieza a soltar su sangre. Por supuesto, no lo escoja si tiene mal olor u otro color que sugiere no ser fresco.

6. Verifique bien el producto, que no esté roto, incompleto, pues algunas personas dejan productos en la caja porque se dieron cuenta de que les falta algo o que estaba roto.