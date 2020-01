Wal-Mart completa compra de Seiyu

MINORISTA. LA EMPRESA DE EU ELEVÓ SU PARTE AL 95.1%.

La mayor cadena minorista del mundo, Wal-Mart Stores Inc., dijo ayer que completó la adquisición por 849 millones de dólares de la parte que no poseía en la deficitaria red de supermercados Seiyu Ltd., con lo que incrementó su apuesta en el mercado japonés.

A fines de octubre, Wal-Mart lanzó una oferta de adquisición por acciones de Seiyu, con el objetivo de comprar casi el 49% que estaba en manos de los accionistas minoritarios. La oferta cerró el 4 de diciembre.

Wal-Mart dijo que aseguró las suficientes acciones para elevar su participación en términos de títulos comunes a un 95.1%, desde un 50.9%.

En términos de derechos de votación, el número de acciones ofertadas podría aumentar su porción hasta un 97.77%. La empresa fijó como objetivo un mínimo de dos tercios.

Wal-Mart dijo que la compra de las acciones comunes y preferentes le costaría 849 millones de dólares al cierre del 11 de diciembre. La firma aseguró también que tomará medidas para adquirir las acciones remanentes y retirar a Seiyu de la Bolsa de Valores de Tokio.