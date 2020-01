Zoellick a favor de acuerdos bilaterales

Los acuerdos bilaterales han servido para impulsar reformas internas en muchos países, afirmó Zoellick en una conferencia organizada por Business Week en París, en la que habló de los estados del tratado de libre comercio (TLC) o de la Unión Europea (UE).

Preguntado sobre si los acuerdos bilaterales no obstaculizan la marcha del proceso negociador en la OMC, respondió que por el contrario "ayudan" en la medida en que sirven para eliminar barreras.

Zoellick manifestó su esperanza de sacar adelante en 2005 ó 2006 la Ronda de Doha de la OMC, conocida como la "ronda del desarrollo", aunque reconoció que "no será fácil". No obstante, subrayó que el proceso "lo hemos revivido" con los avances conseguidos en la conferencia de Ginebra del pasado verano, que sirvieron para determinar los temas que hay que negociar, y habló en particular del problema de las subvenciones agrícolas.

Al respecto, se refirió del acuerdo con la UE por la que EU se comprometió a eliminar en seis meses los créditos a la exportación y a reducir los subsidios internos a los agricultores.